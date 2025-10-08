Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins izmanto dažādus paņēmienus, cenšoties atturēt ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju no raķešu “Tomahawk” piegādes Ukrainai. Kā raksta ASV Kara studiju institūts (ISW), viņam patiešām ir nopietns iemesls bažām.
Viņš arī apgalvoja, ka šīs raķetes var izmantot tikai ar tiešu amerikāņu karavīru līdzdalību, un to pielietošana kļūtu par “jaunu eskalācijas posmu” — lai gan, pēc viņa teiktā, tas “nemainītu situāciju frontē”.
“Putins, šķiet, izmēģina dažādas pieejas — no draudiem par divpusējo attiecību pasliktināšanos līdz mēģinājumiem mazināt šo raķešu nozīmi —, lai ietekmētu ASV lēmuma pieņemšanu,” teikts institūta ziņojumā.
Lai gan Ukrainas tālas darbības bezpilota lidaparāti jau tagad spēj sasniegt mērķus Krievijas aizmugurē, to kaujas jauda ir ierobežota — tie nav piemēroti specializētu, stratēģisku objektu iznīcināšanai.
Iespēja veikt raķešu triecienus dziļi Krievijas aizmugurē ar daudz lielāku triecienjaudu, varētu radīt būtisku kaitējumu — vai pat pilnībā iznīcināt — vairākus svarīgus militāros mērķus, piemēram, “Šahed” dronu rūpnīcu Jelabugā (Tatarstānas Republikā) vai aviobāzi “Engels-2” Saratovas apgabalā, no kuras Krievija regulāri paceļ gaisā savus stratēģiskos bumbvedējus.
“Ukraina, visticamāk, varētu būtiski vājināt okupantu kaujas spējas frontē, veicot triecienus pret objektiem Krievijas aizmugurē, kas nodrošina un atbalsta Kremļa militārās operācijas frontē,” uzsver analītiķi.
Vienlaikus institūts atgādina, ka Ukraina ir sākusi masveidā ražot savu spārnoto raķeti FP-5 “Flamingo” ar 3000 kilometru darbības rādiusu un 1150 kilogramu smagu kaujas galviņu.
Tāpat tiek ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps varētu būt pieņēmis lēmumu par tālas darbības raķešu “Tomahawk” piegādēm Ukrainai, spītējot Krievijas brīdinājumiem par ASV un Krievijas attiecību iedragāšanu, ja šādas piegādes notiks.
Ļoti skaidra un precīza solījuma gan vēl nav, bet Trampa izteikumi liek domāt, ka, iespējams, Ukraina varētu tikt pie šiem ļoti svarīgajiem ieročiem.