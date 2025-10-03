Krievijas radītais spiediens pieaug: Putins ASV virzienā raida brīdinošus signālus 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins brīdināja, ka amerikāņu tālā darbības rādiusa “Tomahawk” spārnoto raķešu piegāde Ukrainai iezīmēs jaunu eskalācijas posmu, tostarp saasinās attiecības starp Maskavu un Vašingtonu, informē ārzemju medijs.
Putins tālā darbības rādiusa spārnotās raķetes raksturoja kā spēcīgu, bet novecojušu ieroci. Diktators uzsvēra, ka šādas raķetes tāpat neatstātu būtisku ietekmi uz kara gaitu.
Krievijas prezidents apgalvoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība jau ir iemācījusies atvairīt tālas darbības triecienus – kā piemēru viņš minēja amerikāņu ATACMS sistēmu, kuru, pēc prezidenta teiktā, Krievijas pretgaisa aizsardzība ir iepraktizējusies atklāt un veikli notriekt.
Vienlaikus Putins uzsvēra politisko seku risku: Ukraina nevarēs izmantot “Tomahawk” raķetes bez amerikāņu karaspēka līdzdalības, kas automātiski saasinātu konfliktu jaunā līmenī un nopietni sarežģītu attiecības starp Maskavu un Vašingtonu.
“Tomahawk” ir tāla darbības rādiusa spārnotā raķete, kas spēj trāpīt zemes mērķiem ievērojamā attālumā. Militārajās aprindās šādas sistēmas vienmēr tiek uzskatītas par ietekmējošu faktoru, kas palielina triecienvienības operacionālo elastību. Tomēr piegāžu praktiskā ietekme ir atkarīga no daudziem faktoriem: raķešu skaita, pavadošās izlūkošanas, komandpunktu spējām utt.
Militārie eksperti uzskata, ka neliels šādu raķešu skaits Ukrainas bruņotajos spēkos, visticamāk, būtisku ietekmi uz kara gaitu neatstās.