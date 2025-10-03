Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/AP Photo/Jae C. Hong

Krievijas radītais spiediens pieaug: Putins ASV virzienā raida brīdinošus signālus 0

LA.LV
15:33, 3. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins brīdināja, ka amerikāņu tālā darbības rādiusa “Tomahawk” spārnoto raķešu piegāde Ukrainai iezīmēs jaunu eskalācijas posmu, tostarp saasinās attiecības starp Maskavu un Vašingtonu, informē ārzemju medijs.

"Īstā dzīve sākas tikai pēc tam!" Cilvēki, kas piedzīvojuši nāvi atklāj, ko redzējuši viņsaulē – pieci patiesi stāsti
"Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā," uzskata Jurģis Liepnieks
Veselam
Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām
Lasīt citas ziņas

Putins tālā darbības rādiusa spārnotās raķetes raksturoja kā spēcīgu, bet novecojušu ieroci. Diktators uzsvēra, ka šādas raķetes tāpat neatstātu būtisku ietekmi uz kara gaitu.

Krievijas prezidents apgalvoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība jau ir iemācījusies atvairīt tālas darbības triecienus – kā piemēru viņš minēja amerikāņu ATACMS sistēmu, kuru, pēc prezidenta teiktā, Krievijas pretgaisa aizsardzība ir iepraktizējusies atklāt un veikli notriekt.

Vienlaikus Putins uzsvēra politisko seku risku: Ukraina nevarēs izmantot “Tomahawk” raķetes bez amerikāņu karaspēka līdzdalības, kas automātiski saasinātu konfliktu jaunā līmenī un nopietni sarežģītu attiecības starp Maskavu un Vašingtonu.

“”Tomahawk” izmantošana bez tiešas amerikāņu militārpersonu līdzdalības nav iespējama. Tas iezīmētu pilnīgi jaunu eskalācijas posmu,” sacīja Putins.

“Tomahawk” ir tāla darbības rādiusa spārnotā raķete, kas spēj trāpīt zemes mērķiem ievērojamā attālumā. Militārajās aprindās šādas sistēmas vienmēr tiek uzskatītas par ietekmējošu faktoru, kas palielina triecienvienības operacionālo elastību. Tomēr piegāžu praktiskā ietekme ir atkarīga no daudziem faktoriem: raķešu skaita, pavadošās izlūkošanas, komandpunktu spējām utt.

Militārie eksperti uzskata, ka neliels šādu raķešu skaits Ukrainas bruņotajos spēkos, visticamāk, būtisku ietekmi uz kara gaitu neatstās.

Tēmas
