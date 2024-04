Ziņa papildināta ar Ukrainas prezidenta viedokli pl.20:47.

Krievijas diktators Vladimirs Putins grib Harkivu nobombardēt līdz ar zemi, otrdien brīdināja Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka, mudinot starptautisko sabiedrību aktivizēt centienus, lai nodrošinātu Ukrainai pretgaisa aizsardzības līdzekļus.

Putins grib “nobombardēt Harkivu līdz ar zemi”, brīdināja ministre. “Viņš grib sagraut, viņš tīši grib sagraut.”

“Ja Krievija tur sāks plašu ofensīvu, tas radīs neizmērojamas ciešanas,” viņa sacīja. “Diemžēl krājumi, it īpaši mūsu pašu sistēmu “Patriot” krājumi, ir lielā mērā izsmelti.”

Sistēmas “Patriot”, kas ir Eiropā un citur pasaulē, ir jāizmanto, lai no tā labumu gūtu Ukraina, norādīja ministre.

Šobrīd ar Ukrainu un Eiropas partneriem tiek strādāts pie fonda, lai iegādātos aizsardzības sistēmas visā pasaulē un piegādātu tās ātri, sacīja Bērboka.

Viņa pauda cerību, ka plašāka informācija tiks sniegta jaunnedēļ Itālijā G7 valstu ārlietu ministru sanāksmes gaitā.

Tikmēr Ukrainas prezidents Vlodimirs Zelenskis šo otrdien, 9.aprīļa, vakarā soctīklā “X” izplatījis savu runu video, kurā paudis viedokli par Putinu teikto saistībā ar Harkivu Ukrainā.

“Krievijas mērķis ir skaidrs – viņi vēlas darīt visu iespējamo, lai izdzītu cilvēkus no Harkivas un reģiona. Viss, kam Putins pieskaras, kļūst par drupām. Mums ir jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai aizsargātu pēc iespējas vairāk mūsu pilsētu un kopienu. Visa Harkivas pilsēta un Harkivas apgabals ir pelnījuši mūsu pateicību un godu, tāpat kā ikviena Ukrainas kopiena un cilvēks, kas atsakās pakļauties ienaidniekam un dara visu iespējamo, lai aizsargātu dzīvību,” saka Zelenskis savā video ierakstā.

Zelenskis turpina video uzsvērt, cik svarīgs šobrīd ir Rietumvalstu atbalsts un nepieciešamība pēc pretgaisa aizsardzības sistēmām.

“Visiem mūsu partneriem visā pasaulē ir jāsaprot, ka uzticību viņiem un brīvās pasaules nākotni var panākt jau tagad tādās pilsētās kā Harkivā, Zaporižjē, Hersonā, daudzās pilsētās Sumas un Doņeckas apgabalos, Nikolajevas, Čerņigovas un Dņepropetrovskas apgabalos – visur, kur nepieciešama pretgaisa aizsardzība un pasaules politiskā griba pieņemt lēmumus, kas nodrošinās dzīvību un uzvaru pār Krievijas teroru,” tā soctīklā “X” uzsver Zelenskis.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2024