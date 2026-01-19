“Kronis visam – bērnam negaršo!” Visi priecājas, sanāk retajam: trends ar sniega saldējumu ir izgāšanās? 0
Tiešām Latvijā ir vēl kāds, kurš šajās sala pārņemtajās dienās nav izmēģinājis recepti, kas kļuvusi par īstu sensāciju sociālajos tīklos – sniegā gatavoto saldējumu!?
Šā garduma pamatā ir saldais krējums un piens attiecībā 1:1, sāls, slavenā metāla bļoda, putojamā slotiņa un sniegs.
Kāds garšu uzlabo ar šokolādes gabaliņiem, cits ar kakao, zemesriekstu sviestu vai kondensēto pienu, rozīnēm, sīrupiem, dažādu garšu krēmiem vai citiem saldiem nieciņiem, piemēram, drupinātiem cepumiem. Vēl kāds modificējis recepti, tai pievienojot šķipsnu sāls un 2 olu dzeltenumus, jo tad masa sanākot vijīgāka.
“Programma” ir sekojoša – izveido sniegā bedrīti, iekaisa tajā sāli, lai trauks saglabātu aukstumu, un tad šajā bedrē ieliek bļodu. Bļodā salej sastāvdaļas, un sākas maisīšanas jeb putošanas darbs.
Daudzi sociālajos tīklos raksta, ka sākumā maisot šķiet, ka nekas nenotiek. Citi iesaka maisīšanu vispār nepārtraukt, jo kļūda esot apmaisīšana tikai pa laikam. Rezultātā vidēji pēc pusstundas visi saldējuma gatavotāji atzīst, ka šim kārumam atbilstošā masa beidzot ir izveidojusies.
Taču, ak vai, – daudzi sūdzas, ka šis brūvējums ir ārkārtīgi salds. Daudziem nemaz īsti nav gājis pie dūšas šāds pašgatavots saldējums, bet daudzi arī slavē procesu un kopābūšanas prieku, ko šis saldējums ir devis.
Likāt to sāls kārtu sniegā? Man gribētos izmēģināt, bet negribas zemi iesālīt. Nez, varbūt jāliek kāda bļoda, tad sāls…
— P Zīlīte (@PZilite) January 19, 2026
Labi, domāju, ka tomēr pamēģināšu. Manējie ēd visu, kas tik sasaldēts. Mājās taisām arī saldētu augļu saldējumus – man liekas skābi un nekādi, bet bērniem patīk.
— P Zīlīte (@PZilite) January 19, 2026
Tieši gribējàm mēģināt, bet aizmirsu saldo krējumu nopirkt.
Man reiz ar mājās gatavoto saldējumu (mums ir spec ledus bļoda) bija tā, ka tiko uztaisīts nebija pārāk garšīgs, bet pēc dažām dienām saldētavā palika tāds elastīgs (kā karamele?) un garša bij daudz labāka.
— Inese79 (@Inese_Jolo) January 18, 2026
Mana bērna b/d grupiņā šonedēļ šo izmēģināja. Arī teica, ka negaršīgs 😄
— Gita (@Gita_v) January 18, 2026