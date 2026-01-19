Ekrānšāviņš no Instagram

“Kronis visam – bērnam negaršo!” Visi priecājas, sanāk retajam: trends ar sniega saldējumu ir izgāšanās? 0

LA.LV
21:24, 19. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Tiešām Latvijā ir vēl kāds, kurš šajās sala pārņemtajās dienās nav izmēģinājis recepti, kas kļuvusi par īstu sensāciju sociālajos tīklos – sniegā gatavoto saldējumu!?

Kokteilis
Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē
Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm – 7 latviešu vārdu īpašniecēm 2026. gads solās būt īpaši veiksmīgs 7
“Jūsu automašīna ir meklēšanā!” CSDD tehniskajā apskatē ģimeni sagaida negaidīts pārsteigums
Lasīt citas ziņas

Šā garduma pamatā ir saldais krējums un piens attiecībā 1:1, sāls, slavenā metāla bļoda, putojamā slotiņa un sniegs.

Kāds garšu uzlabo ar šokolādes gabaliņiem, cits ar kakao, zemesriekstu sviestu vai kondensēto pienu, rozīnēm, sīrupiem, dažādu garšu krēmiem vai citiem saldiem nieciņiem, piemēram, drupinātiem cepumiem. Vēl kāds modificējis recepti, tai pievienojot šķipsnu sāls un 2 olu dzeltenumus, jo tad masa sanākot vijīgāka.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes
“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami
“Jūsu automašīna ir meklēšanā!” CSDD tehniskajā apskatē ģimeni sagaida negaidīts pārsteigums

“Programma” ir sekojoša – izveido sniegā bedrīti, iekaisa tajā sāli, lai trauks saglabātu aukstumu, un tad šajā bedrē ieliek bļodu. Bļodā salej sastāvdaļas, un sākas maisīšanas jeb putošanas darbs.

Daudzi sociālajos tīklos raksta, ka sākumā maisot šķiet, ka nekas nenotiek. Citi iesaka maisīšanu vispār nepārtraukt, jo kļūda esot apmaisīšana tikai pa laikam. Rezultātā vidēji pēc pusstundas visi saldējuma gatavotāji atzīst, ka šim kārumam atbilstošā masa beidzot ir izveidojusies.

Taču, ak vai, – daudzi sūdzas, ka šis brūvējums ir ārkārtīgi salds. Daudziem nemaz īsti nav gājis pie dūšas šāds pašgatavots saldējums, bet daudzi arī slavē procesu un kopābūšanas prieku, ko šis saldējums ir devis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Bezpajumtnieka estētika?” Sociālajos tīklos smejas par biksēm, kas nopērkamas populārā e-veikalā un maksā neiedomājami dārgi
VIDEO. Sociālajos tīklos jauns trends: uz sejas tetovēti vasaras raibumi
Veselam
VIDEO. Eksperti brīdina: TikTok skaistuma trends #morningshed var kaitēt ādai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.