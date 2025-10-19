Visticamāk, būs jātaisnojas starptautisko partneru priekšā: Stambulas konvencijas denonēšana smagi apdraud Latvijas reputāciju 0
Jānis Patmalnieks, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, Saeimas deputāts (JV), TV24 raidījumā “Ziņu TOP” brīdina, ka Stambulas konvencijas denonsēšana ir populistisks solis, kas apdraud Latvijas starptautisko reputāciju Eiropas partneru priekšā.
“Šajā brīdī to var apturēt ar Saeimas balsojumu. Tas ir tas veids, kā apturēt šo procesu — Saeimas vairākumam jāpiekrīt tam, ka Stambulas konvencija netiek denonsēta. Diemžēl kolēģi Saeimā izvēlējušies tādu populistisku piegājienu, izvēloties to ceļu, ko sējusi Krievijas propaganda, ka šī Eiropas konvencija ir kaut kas ļauns, kas nodara kaut kādu kaitējumu Latvijas sabiedrībai,” pauž Patmalnieks.
Patiesība gan esot pavisam cita — konvencijas dēļ valsts spēja realizēt daudz pasākumu, kurus iepriekš nevarēja vai nesāka realizēt. Viņš pauž, ka cilvēki tik daudz vairs necieš no vardarbības, kā arī — vainīgie tiek efektīvāk sodīti.
Patmalnieks pauž: “Tas ir arī par to, kā Latvija sevi pozicionē starptautiskajā politikā — mēs līdz šim esam koncentrējušies uz to, ka Latvija ir daļa no Eiropas Savienības, daļa no kopējās Eiropas telpas. Mēs soli pa solim esam gājuši tajā virzienā, ka mēs arvien ciešāk iekļaujamies. Šis ir solis atpakaļ no Eiropas telpas un nedaudz arī populisma virzienā, kas, baidos, izraisīs jautājumus arī mūsu starptautiskajos partneros par to, ko Latvija denonsēs nākamo — ja Stambulas konvencija nav pa prātam, kas vēl nav pa prātam?”
Viņš uzskata, ka izstāšanās no Stambulas konvencijas ir ļoti liels drauds starptautiskajai reputācijai. Starptautiski valstis novērtē viena otras konsekventumu, lai arī cik valdības nemainītos. “Starptautiski jebkurš solis pa labi vai pa kreisi no izvēlētā kursa rada jautājumus par to, vai uz mums var paļauties kā uz drošiem partneriem,” atklāj deputāts.