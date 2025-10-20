Šlesers TV raidījuma laikā asi kritizē divus politiskos spēkus: “Viņiem ir jāaizvācas pēc iespējas ātrāk…” 0
Ainārs Šlesers, partijas “Latvija pirmajā vietā” valdes priekšsēdētājs un Rīgas domes deputāts, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” kritizēja politisko spēku “Vienotība” un viņu politisko kursu, uzsverot atšķirības vērtību jautājumos.
“Vienotībai” ir jāizvācas pēc iespējas ātrāk. Viņi caur visām skaistajām frāzēm – cīņa pret vardarbību – slēpj mērķi legalizēt viendzimuma attiecības, ko viņi ir panākuši, vēlme ir ieviest 117 dzimumus, lai puikas un meitenes nesaprastu, kas viņi tādi ir. Lai bez vecākiem varētu veikt operācijas, kur puikas varētu tikt pārtaisīti par meitenēm un meitenes par puikām. Tas ir tas, kas aiz visa tā stāv, kāpēc tāda ažiotāža tika sacelta ap šo Stambulas konvenciju, tāpēc ka tas ir tas, kur šobrīd iet Eiropa,” sacīja Šlesers.
Viņš uzsvēra, ka partija “Latvija pirmajā vietā” jau no dibināšanas skaidri ir nodefinējusi savu nostāju par tradicionālajām, konservatīvām vērtībām un dabisku ģimenes modeli. Šlesers pauž, ka viņu mērķis nav ierobežot atšķirīgus cilvēkus, bet gan saglabāt skaidru nostāju attiecībā uz ģimenes vērtībām, kā arī uzsvēra, ka diskusijas par Stambulas konvenciju un citām iniciatīvām bieži vien ir tikai iegansts plašākām ideoloģiskām pārmaiņā.
Šlesers visai kritiski vērtē ne tikai “Vienotības”, bet arī “Progresīvo” attieksmi pret deklarāciju, kas aizsargātu sievietes, dzīvniekus un citus sabiedrības locekļus.
“Mēs neesam par vardarbību, bet kāpēc “Vienotība” un “Progresīvie” nav gatavi atbalstīt deklarāciju, kura nesaucās Stambulas deklarācija, bet gan Rīgas deklarācija, kurā mēs pasakām, ka esam pret vardarbību pret sievietē, pret vardarbību pret dzīvniekiem un visu pārējo, tikai tāpēc, ka nejau par to ir stāsts, stāsts ir par vērtībām – vai mēs esam par dabisku ģimeni, vai par šo moderno ģimeni, kur ir 117 dzimumi,” norādīja Šlesers.