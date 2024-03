Kulbergs: “Zaļākais” lēmums mums visiem būtu primāri iepauzēt ar Zaļā kursa jautājumu un atrisināt karu Ukrainā Ieteikt







“Ja mēs patiesībā gribam sasniegt zaļus mērķus un padarīt savu dzīvi zaļāku, tad, manuprāt, zaļākais lēmums mums visiem būtu primāri iepauzēt ar Zaļā kursa jautājumu un atrisināt karu Ukrainā,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda 14. Saeimas deputats (AS) un Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

“Manuprāt, karš Ukrainā ir, salīdzinot ar to, kā mēs matus skalām šinī [Zaļā kursa] gadījumā no visa piesārņošanas viedokļa, no visa resursu patēriņa viedokļa un no tā, cik mums jāatjauno savas armijas lieki un nevajadzīgi, munīcijas patēriņš, 255 000 ēkas ir iznīcinātas, kuras ir jāatjauno…Tas resurss, kas būs nepieciešams to visu izdarīt, – tā visa bēda ir daudzkārt lielāka. Mēs visa Eiropa vēl 20 gadus varētu pārvietoties ar dzinējiem un vēl nesasniegt šo vienas pogas nospiešanu, kad Putins izdomāja pakarot,” tā izteicās Kulbergs, apspriežot TV24 raidījumā Eiropas Savienības iecerēto Zaļo kursu.

“Tā ka tas būtu zaļākais risinājums, bet, ja skatāmies lokāli un uz to, kas notiek industrijā, tad jums ir taisnība – tas viss ir jautājums par to, ko grib un vēlas patērētājs. Bet ir arī otra puse – Eiropa ir noteikusi ļoti būtiskus, drastiskus mērķus pašiem ražotājiem. Tātad ražotājs nav tiesīgs pārdot jums to, ko jūs gribiet. Viņš ir spiests ražot to, ko ir noteikusi Eiropa pēc viņu standartiem. Arīdzan patērētājs šobrīd tiek ietekmēts ar to, kādi nodokļi tiks maksāti…Tiks ieviests fosilās degvielas nodoklis ar 2027.gadu visā Eiropas Savienībā, kas padarīs iekšdedzes dzinēja automašīnas dārgākas lietošanā pret eklektroautomobiļiem,” turpināja sacīt Saeimas deputāts un Auto asociacijas prezidents.

Kulbergs TV24 raidījumā turpināja iztirzāt arī jautājumu par elektroautomobiļu ražošanu Eiropā un Ķīnā.

“Ķīna ne aiz labas gribas vai ekoloģijas dēļ nodarbojas ar elektroauto. Pirmkārt, to viņi darīja, jo piesārņojuma līmenis pilsētās ir augsts un dzīve piespieda. Šanjahā jau 40% no autoparka ir eletrificēts, citās pilsētās ir līdzīgi vai turpinās… Viņi ir jau kļuvuši par dominējošo spēlētāju, visa Eiropa ir apsteigta un citi auto industrijas giganti ir apsteigti. Viņi izvēlējās šo mērķi – mērķtiecīgi pirms gadu desmitiem. Ko viņi izdarīja? Viņi piesavinājās resursus. Tātad, ja mēs gribam ražot elektroautomašīnu, diemžēl visi Eiropas un Rietumu ražotāji ir spiesti vērsties pie Ķīnas, jo viņi kontrolē aptuveni 74% no izejmateriāliem, lai šo bateriju jautājumu risinātu. Tieši tāpēc, ja mēs spiežam pedāli Zaļajā kursā, mēs sākam sildīt Ķīnas ekonomiku un kaitējam savai konkurētspējai,” skaidroja Kulbergs.

Auto asociācijas prezidents atgādināja, ka Eiropā “dzinējspēks ir Vācija”. Un Vācija tieši ir autoindustrijas valsts un šai industrijai pielāgotās pārējās industrijas. “Cik ļoti viņām būs jāpārkārtojas tajā visā? Daudzi izmirs – izpūtēju ražotāji, sajūgu ražotāji, ātrumkārbu ražotāji, iekšdedzes dzinēju un turbīnu ražotāji un tā tālāk. Protams, daudziem vajadzēs pārkvalificēties,” tā nākotnes ainu saistībā ar pāreju uz Zaļo kursu ieskicēja Kulbergs TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”.

