"Tas ir mīts, ka mums ir stipri par daudz mašīnas…" Kulbergs izpētījis, ka Latvijā ir vismazākais auto skaits uz iedzīvotājiem Eiropā







“Pārvietošanās ar sabiedrisko transportu pēdējos gados būtiski krīt. Dzelzceļš arīdzan krīt,” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” skaidroja 14. Saeimas deputats (AS) un Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, demonstrējot jaunāko statistiku par transoporta veidiem, kādus izmanto 27 Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāji. Šajā “Eurostat” statistikas grafikā, kur redzami arī Latvijas dati, skaidri iezīmējas, ka visvairāk iedzīvotāji ikdienā pārvietojas ar vieglajām pasažieru automašīnām.

“Citās valstīs arī ir līdzīga situācija, bet nav tik kardināli kā pie mums, ka krīt apjomi. Tas, ka ir kāpis [pārvietošanās ar auto; – red.], tas ir salīdzinot ar Covid-19 laiku. Kovida laikā mums vienkārši nebrauca! Tagad kovida nav, un cilvēki vienkārši vairāk brauc. Tāpēc Covid-19 ietekme jāizņem ārā un jāsalīdzina ar 2019.gada datiem,” sīkāk skaidroja Kulbergs, TV24 raidījumā rādot statistikas grafiku.

“Otrs – tas ir mīts, kas šobrīd tiek teikts, ka mums ir stipri par daudz mašīnas…Es gribētu pateikt to, kādi ir pēdējie dati. Mums ir vismazākais automašīnu skaits uz iedzīvotājiem visā Eiropā. Mēs ar Rumāniju šobrīd esam praktiski matu matā [vienādi], Rumānija mūs ir nedaudz apsteigusi,” norādīja Auto asociācijas prezidents, analizējot “Eurostat” jaunākos datus.

“Šajā ziņā es gribētu teikt, ka tas auto piesātinājums uz 1000 iedzīvotājiem ir tāls. Piemēram, attīstītajās valstīs tās ir aptuveni 600 mašīnas, mums – 400 mašīnas uz 1000 iedzīvotājiem. Tas, ka mums ir pārsātinājums ar auto, es negribētu tam piekrist. Dati rāda, ka autoparks kāpj, jo tas ir dabīgi, ja reiz ekonomiskā situācija kāpj, cilvēku rocība kāpj. Mums ir 49% iedzīvotāju [Latvijā], mājsaimniecību, kam nav mašīnas. Un, ja viņa situācija kāpj, tad viņš gribēs reizi mūžā pamēģināt, kā tas ir ar mašīnu [braukt], redzot, kā to dara varbūt turīgāks kaimiņš,” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” sacīja Kulbergs.

Turpinājumā Kulbergs pievērsās arī elekroautomobiļiem, sakot, ka mūsu tirgus apstākļi Latvijā esot “gana labi” šāda tipa automašīnām.

Eksperts raidījumā, demonstrējot datus, detalizētāk skaidroja par automašīnām, kuras darbina ar fosilo degvielu un par elektroautomobiļiem. Latvijā esot 63% “zaļā elektronerģija”, ko saražojam, līdz ar to tas ir izdevīgi, lai brauktu ar elektroautomobiļiem. Kulbergs piebilda: “No tā viedokļa, ja mēs skatāmies, tad pārvietoties ar elektroauto, skatoties nevis no dabas viedokļa, bet ekonomiskā, mēs neaizsviežam fosilo, teiksim, importēto degvielu, par to samaksājot kādam citam ārpus Latvijas. Tādā ziņā mēs paturētu sev zaļo elektroenerģiju, ko saražojam, – paturētu šo naudu savā ekonomikā, tādā veidā vairojot mūsu labklājību lokāli tāpēc, ka mēs patērētu savu degvielu – elektrodegvielu,” norādīja Kulbergs, TV24 raidījumā diskutējot par automašīnām un tā sauktā “Zaļā kursa” mērķiem, kas jāievieš un jāsasniedz līdz 2030.gadam.

Jau ziņots, ka Latvijā pagājušajā gadā reģistrētas 46 986 lietotas vieglās automašīnas, kas ir par 2,6% mazāk nekā 2022.gadā, tā liecina Auto asociācijas apkopotā informācija, kas publiskota 2024.gada 12.februārī.

Tostarp lietotu vieglo pasažieru automobiļu reģistrācija pērn samazinājās par 2,6% – līdz 43 203 vienībām, savukārt lietota vieglā komerctransporta reģistrācija samazinājās par 2,4% un veidoja 3783 spēkratus.

Starp lietotajām automašīnām populārākās pērn bija “BMW” markas vieglās automašīnas – reģistrēti 7587 šādu spēkratu, kas ir 16,2% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām. Lietoto “BMW” automašīnu skaits samazinājies par 1,8%.

Seko “Volvo” – reģistrēti 6785 šādi spēkrati (14,4% tirgus daļa), kas ir pieaugums par 1,5%, “Volkswagen” – 6427 automašīnas (13,7% tirgus daļa), kas ir samazinājums par 6,1%, un “Audi” – reģistrēta 5215 šāda lietota vieglā automašīna, kas ir 11,1% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām un par 4,2% mazāk nekā gadu iepriekš.

Populārāko lietoto automašīnu marku piecinieku noslēdz “Opel” ar 2744 šīs markas automašīnām (5,8% tirgus daļa). Pērn reģistrēts par 4,9% mazāk lietotu “Opel” automašīnu nekā 2022.gadā.

Populārākais lietotās vieglās pasažieru automašīnas modelis bija “BMW 3-Series” – reģistrētas 2496 šādas automašīnas, seko “BMW 5-Series” ar 1776 spēkratiem, “Volvo XC 60” ar 1550 spēkratiem, “Audi A4” ar 1453 spēkratiem un “Audi A6” ar 1320 spēkratiem.

Savukārt populārākie lietotie vieglā komerctransporta modeļi pērn bija “Volkswagen Transporter” ar reģistrētām 478 šādām automašīnām, “Opel Vivaro” ar 436 spēkratiem, “Renault Traffic” ar 431 spēkratu, “Renault Master” ar 295 spēkratiem un “Mercedes Benz Sprinter” ar 259 spēkratiem.

