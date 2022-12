Ilustratīvs attēls Foto: FOTOLIA

Senioram par "bezmaksas" gripas vakcīnu liek samaksāt 15.35 eiro. Vai bezmaksas vakcīnas tiek tikai izredzētajiem?







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Valdība ir noteikusi, ka iedzīvotājiem no 65 gadu vecuma vakcīna pret gripu pienākas bez maksas. Izrādījās, ka tā tomēr nav taisnība. Ģimenes ārste man izrakstīja recepti, bet aptiekā, neskatoties uz manu vecumu, par vakcīnu pieprasīja 15,35 eiro. Kāpēc tā? Man ieteica zvanīt Nacionālajam veselības dienestam, kur paskaidroja, ka pēc ģimenes ārstu pieprasījuma visiem ir izsniegtas vakcīnas. Jājautā, kur tās palika un vai tās dod tikai izredzētajiem? Ja gribu vakcīnu bez maksas, man rekomendēja doties no Cēsīm uz Valmieru, jo tur vēl esot pieejamas bezmaksas vakcīnas. Tas nu ir galējs absurds!” “Latvijas Avīzes” redakcijai sašutis raksta Cēsu invalīdu biedrības priekšsēdētājs Indulis Balodis.

Viņš nav vienīgais, kurš saskāries ar šo visai divkosīgo valsts politiku – no vienas puses, Veselības ministrija novembrī paplašināja to personu sarakstu, kurām pretgripas vakcīna tiek garantēta par valsts budžeta naudu, bet, no otras puses, valsts visiem, kam tā pienākas, to nespēj nodrošināt.

Noliktavas tukšas kopš novembra vidus

Valdības noteikumi paredz, ka bezmaksas vakcīnu var saņemt nevis aptiekās, bet gan tajās ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja norādīja, ka tā neesot labā prakse no ģimenes ārsta kabineta sūtīt pacientu uz aptieku, jo vakcīna jau nav nekāda tabletīte. Ģimenes ārstam vakcīnas esot jāpasūta, lai viņš savus pacientus varētu potēt savā praksē. Bet vairs tas neesot iespējams, jo, kā sacīja SPKC pārstāve, noliktavās vakcīnu vairs neesot kopš novembra vidus.

Tieši NVD kopīgi ar SPKC epidemiologiem izvērtē vakcinācijas rezultātus un vakcīnu izlietojumu ģimenes ārstu praksēs iepriekšējā gadā, kā arī plāno kopējo nepieciešamo vakcīnu daudzumu, lai nodrošinātu maksimāla iedzīvotāju skaita vakcināciju. Šis iepirkums tiek saskaņots ar Veselības ministriju.

“NVD īstenojis iepirkumu, un pieejamas 119 656 pretgripas vakcīnu devas. Iegādātais apjoms ir veikts saskaņā ar SPKC veikto aprēķinu par vajadzīgo vakcīnu daudzumu iedzīvotāju vakcinācijai pret gripu,” informēja NVD sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Sintija Gulbe.

To, ka SPKC aprēķini atpaliek no reālajām vajadzībām, apliecināja vairāki ģimenes ārsti, arī iepriekš pieminētā Induļa Baloža Cēsīs praktizējošās ģimenes dakteres Aigas Āboliņas palīdze Dzirkstīte Melnace: “No tā pretgripas vakcīnu daudzuma, ko mēs pieprasījām, proti, 50 sezonālās vakcīnas devām, mums atsūtīja tikai 25 devas, tāpēc ne visiem tās pietiek.”

No 50 devām piegādātas desmit

Vēl drūmāka situācija ir, piemēram, Dagdā, kur strādā ģimenes ārste Olga Golube. Viņa pastāstīja, ka septembrī pasūtījusi 30 pretgripas vakcīnu devas un tās arī saņēmusi, bet oktobrī, kad pasūtījusi tikpat, piegādātas vairs tikai 20 devas. Novembrī, kad Veselības ministrija paplašināja to personu loku, kurām pienākas valsts apmaksātā vakcīna, dakteres Golubes prakse pasūtījusi 50 devas, bet saņēmusi tikai desmit. Diemžēl nākamajā sūtījumā – apaļa nulle… “Dagdā nav neviena vakcinācijas centra, kur pacients var vakcinēties gadījumā, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas pret gripu ir beigušās,” skaidroja Olga Golube.

Paplašināja potējamo loku

Bet ir arī tādas ģimenes ārstu prakses, kur izdevies visus, kas to vēlējušies, pret gripu sapotēt. Piemēram, Ainis Dzalbs, kurš strādā Jaunsvirlaukas pagastā, stāsta, ka poti pret gripu esot saņēmuši vairāk nekā 600 pacientu. Tomēr dakteris neesot rēķinājies, ka novembra vidū Veselības ministrija paplašinās riska grupu pacientu loku un līdz ar to būs nepieciešamas papildu vakcīnas.

A. Dzalbs: “Ģimenes ārsti vakcīnu pasūtījumu veic augustā un septembrī, saplānojot visai vakcinācijas sezonai – no oktobra līdz decembrim ieskaitot. Sākumā saņēmām visu, ko pasūtījām, bet novembrī gan vēlējāmies iegūt lielāku vakcīnu daudzumu nekā saņēmām – prasījām 100 devu, bet ieguvām tikai pusi.

Ik gadu vakcinējam savus pacientus diezgan lielā apjomā, tāpēc jau laikus zinājām, ka gribētāju netrūks, tāpēc jau augustā pasūtījām gana daudz vakcīnu. Tomēr mēs nebijām rēķinājušies, ka tiks paplašināts to cilvēku loks, kuriem ir tiesības saņemt valsts apmaksāto pretgripas vakcīnu. Patlaban bezmaksas vakcīnu var saņemt, piemēram, tie cilvēki, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu, bet tagad ir noteikts, ka šādas tiesības ir arī tiem, kuri sasnieguši 50 gadu vecumu. Tā ideja sākotnēji bija tāda, ka šos cilvēkus vakcinē ar bezmaksas vakcīnām, ja ir pārpalikumi, bet cilvēkiem tas netika izskaidrots un viņi padzirdējuši, ka bezmaksas pote pienākas arī tiem, kuriem ir 50 un vairāk gadu, to pieprasīja. Manā praksē nebija daudz šādu cilvēku, tāpēc tikām galā.”

Dzalbs pārstāv arī Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdi, un viņš pastāstīja, ka asociācija iepriekšējam veselības ministram Danielam Pavļutam uzrakstījusi vēstuli, kurā izskaidrojusi, ka pieprasījums pēc pretgripas vakcīnām esot gana liels, ka vakcīnu trūkstot. Asociācija aicinājusi ministriju organizēt vakcīnu papildu iepirkumus, bet tas neesot izdarīts.

No reģioniem uz Rīgu nebrauks pēc potes

Tas piedāvājums, ko patlaban mēģina īstenot SPKC, lai varētu saņemt bezmaksas poti tie, kuriem tā pienākas, ir izlasāms šīs iestādes mājaslapā internetā. Proti, tur ir nosauktas ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses, kopskaitā 14, kurās vēl ir pieejamas pretgripas potes. Lielākoties tās atrodas Rīgā, pa kādai ir Siguldā, Liepājā, Limbažos, Tukuma novadā un Balvos. Turklāt, ja ģimenes ārsta praksē nav pieejamas valsts apmaksātās pretgripas vakcīnas, viņam obligāti esot jāinformē savs pacients, kura ir tuvākā vieta, kur iespējams saņemt bezmaksas poti. Nereti šie attālumi ir ļoti lieli, tāpēc cilvēki atsakās no vakcinācijas.

UZZIŅA

Kam pienākas valsts apmaksātā pretgripas vakcīna

– Bērniem vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot)

– Bērniem un pieaugušajiem ar hroniskām saslimšanām

– Grūtniecēm

– Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem

– Ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem

– Ilgstošas sociālās aprūpes centru klientiem

– Personām vecumā no 50 gadiem

– Personām, kuras pieder pie šādām veselības riska grupām: ar hroniskām plaušu slimībām; ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa; ar hroniskām vielmaiņas slimībām; ar hroniskām nieru slimībām; ar imūndeficītu; personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju.

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs