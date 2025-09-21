Kur šobrīd vēl autobusi kursē, tur nākamgad vairs nekursēs… Vitenbergs kritizē ministrijas darbu un izsaka skarbu prognozi nākotnei 0
Sabiedriskais transports reģionos iedzīvotājiem sagādā galvas sāpes jau ilgu laiku, autobusu maršruti tiek samazināti, degvielas cenas pieaug, un pārvadātāji brīdina, ka situācija kļūst arvien kritiskāka par to TV24 raidījumā “Preses klubs” runāja Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājas biedrs (NA), Satiksmes ministrs (2022-2023), Ekonomikas ministrs (2021-2022) Jānis Vitenbergs, kurš uzsvēra, ka valsts pienākums ir nodrošināt šo svarīgo pakalpojumu.
“Es esmu iepazinies ar šo pārvadātāju viedokli, ar to, ko viņi pauž, kāpēc viņi nāk un kāpēc viņi šodien protestē. Viņi atzīst, ka izmaksas ir stipri kāpušas, ka viņi gandrīz jau ir zem ūdens un nespēs nodrošināt sabiedrībai šo svarīgo pakalpojumu. Te jāsaka, ka valsts pienākums ir nodrošināt autobusu pārvadājumus arī reģionos,” uzsvēra Vitenbergs.
“Es esmu runājis arī laikā, kad vēl biju ministrs, meklējām veiksmīgākās receptes gan sarunās ar Somijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas kolēģiem – valstīm, kuras arī nav blīvi apdzīvotas, viņi atzīst, ka viņi dotē. Viņiem ir jādotē sabiedriskais transports. Šobrīd izskatās, ka Satiksmes ministrija vispār nekomentē šo jautājumu, kas te notiek, un viņi izliekas šo problēmu neredzam. Bet vissliktākais ir tas, ka cieš pasažieri un reģionu iedzīvotāji,” norādīja Vitenbergs.
Tikko ir bijis lēmums par piektdaļu samazināt šo autobusu maršrutu regulāro tīklu, kur ir vairāk kā 11 miljoni kilometru. “Tas būs no nākamā gada, es domāju, kur šobrīd vēl autobusi kursē, tur nākamgad vairs nekursēs, tas solis kādā šobrīd iet ministrija un ATD (Autotransporta direkcija), kuri nevis iesaistās vai risina šo jautājumu, bet diezgan strikti nosaka: “Ja jūs šodien streikosiet vai paudīsiet savu nostāju, būs sodi.” Nevis aizstāvēt un domāt, kā iedzīvotājiem nodrošināt šo pakalpojumu, bet nostājas pret šo nozari, uzsvēra Saeimas deputāts.
Nozare ir bijusi Tautsaimniecības komisijā, ja ir jautājumi, kuri viņus skar, tad viņi piedalās un te jāsaka, ka šī klimata likuma pakotne ar dažādu likumu kopumu, atstās iespaidu arī uz viņiem. Viņi norāda, ka tuvākajos gados degvielas cena pieaugs par 30 centiem, ko paredz šī likuma pakotne, tad viņiem vispār nav nekādu iespēju nodrošināt šo pakalpojumu. “Es gribētu redzēt lielāku un aktīvāku ministrijas iesaisti, jo šī problēma pati neuzsūksies un nepazudīs,” sacīja Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājas biedrs.