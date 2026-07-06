Negaidiet rudeni: eksperts skaidro, kas jāizdara jau tagad, lai ziemā nepārmaksātu par apkuri 0
Lai nākamajā apkures sezonā izvairītos no augstiem rēķiniem un piegāžu riskiem, gatavošanos nevajadzētu atlikt līdz rudenim. TV24 raidījumā “Tava vide” uz to aicināja enerģētikas uzņēmuma “Gren” vadītājs Andris Vanags.
Viņš norādīja, ka viena no galvenajām iepriekšējās ziemas mācībām ir nepieciešamība savlaicīgi noslēgt līgumus par energoresursu piegādi.
“Daudziem nebija noslēgti līgumi par resursu piegādi, piemēram, granulām. Tas ir tas, kas šobrīd ir jādara – līgumi jāslēdz jau vasarā, lai piegādātāji rēķinātos ar nepieciešamajiem apjomiem,” skaidroja Vanags.
Pēc viņa teiktā, noslēgts līgums pilnībā neizslēdz riskus, taču būtiski tos samazina. Tas attiecas ne tikai uz granulām un šķeldu, bet arī uz elektroenerģiju.
Eksperts iesaka mājsaimniecībām, kurās apkurei izmanto siltumsūkņus vai elektroenerģiju, apsvērt iespēju fiksēt elektroenerģijas cenu uz vienu vai diviem gadiem.
“Ja cenu izdodas fiksēt, nākamo ziemu var pārdzīvot daudz stabilāk un ar mazākiem riskiem, nepaļaujoties uz īstermiņa elektroenerģijas tirgus cenām,” sacīja Vanags.
Viņš atgādināja, ka iepriekšējā apkures sezonā īstermiņa elektroenerģijas cenas bija ļoti augstas, un prognozēja, ka līdzīga situācija var atkārtoties arī nākamajā ziemā.
“Pieaugot dabasgāzes cenām, var prognozēt, ka arī ziemā elektroenerģijas cenas būs ļoti augstas,” brīdināja Vanags.
Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par projekta saturu atbild AS “TV Latvija”.