Kurš atšifrēs “rēbusu”? Mūsdienu medicīniskās diagnostikas lielākais uzdevums? Stāsta radioloģe diagnoste Ieteikt







Lai arī cik jaudīgas mūsdienās būtu medicīnas tehnoloģijas, spējot noskenēt katru organisma šūnu, ja tās nenonāktu prasmīgu speciālistu rokās, no tām nebūtu nekāda labuma. Mākslīgajam intelektam ir vajadzīgs cilvēciskais: jo pieredzējušāks ir radiologs diagnosts, jo vairāk ir paveicies mums, pacientiem.

Pazīstamā speciāliste – radioloģe Edīte Kreitāle strādā P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un “Veselības centrs 4” grupas uzņēmumā “Vizuālā diagnostika”. Viņa katru dienu veic savu citiem neredzamo darbu – šifrē jeb apraksta magnētiskās rezonanses izmeklējumu rezultātus. Caur dakteres Kreitāles “rokām” un sirdi iziet daudzi simti attēlu, no kuru pareizas izpratnes jeb interpretācijas bieži vien ir atkarīga viņai nepazīstama cilvēka turpmākā dzīve un veselība.

– Mana profesija ir visa mana dzīve, tā burtiski “apēd” visu manu laiku. Iespējams, esmu nedaudz fanātiķe, sava veida narkomāne (smejas). Radioloģija mani ieinteresēja, kad strādāju “ātrajā palīdzībā” – tai es veltīju 10 savas dzīves gadus. Radioloģija manā dzīvē ienāca jau pēc tam, kad biju absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmijas Medicīnas fakultāti, radioloģes diagnostes diplomu saņēmu tikai 32 gadu vecumā.

Radioloģija ir mana pasaule. Ik reizi pētu visas magnētiskās rezonanses izmeklējuma attēla nianses un ik reizi izjūtu atbildību, saprotot, cik svarīgi ir tas, ko daru. Mans uzdevums ir klīnikas kolēģiem palīdzēt noteikt pareizo diagnozi pacientam. Tā ir laime, ka manas zināšanas un iegūtā pieredze ļauj izdarīt pareizos secinājumus un noteikt precīzu diagnozi. Lai gan pacienti nekad neuzzinās, kurš ir “būries” viņu magnētiskās rezonanses izmeklējumu attēlos, tomēr esmu laimīga, ja varu viņiem palīdzēt, īpaši problemātiskās situācijās.

Īsumā par magnētisko rezonansi: tā ļauj izpētīt iekšējos orgānus, arī muguras un galvas smadzenes, asinsvadus un citus mīkstos audus. Tā ir nesāpīga, nekaitīga un ļoti informatīva diagnostikas metode, ar kuras palīdzību, izmantojot radioviļņus, magnētu un datoru, var iegūt detalizētu orgānu un organisma struktūru attēlu. Atšķirībā no citām tikpat mūsdienīgām izmeklējumu metodēm, kas ļauj iegūt informatīvus attēlus, magnētiskajā rezonansē netiek izmantots starojums, tāpēc tā ir absolūti nekaitīga izmeklējumu metode pat atkārtotu pielietojumu gadījumos.

Magnētiskā rezonanse ļauj labāk izvērtēt smadzeņu struktūru, uzbūvi, precizēt iepriekšējo izmeklējumu rezultātus, labāk izvērtēt mīkstos audus, locītavas. Cilvēka organismā ir daudz ūdens, savukārt magnētiskās rezonanses aprāts ar savu magnētisko lauku iedarbojas uz ūdens sastāvā esošo ūdeņraža atomu protoniem, kuri darbojas kā magnēti un magnētiskā lauka ietekmē “sastājas ierindā”. Ierīce reģistrē signālu, dators izskaitļo precīzu attēlu, kas mums, ārstiem, ļauj izvērtēt attēla novirzes no normas. Ievadot kontrastvielu, var veikt magnētiskās rezonanses angiogrāfiju un novērtēt asinsvadus, to sašaurinājuma pakāpi, aterosklerozes radītās izmaiņas, miega artērijas anatomiju. Šis ir neaizvietojams izmeklējums galvas audzēju izpētē, multiplās sklerozes gadījumos, magnētisko rezonansi nozīmē arī, lai noteiktu, piemēram, galvassāpju iemeslu.

Runājot par galvassāpēm – ja jūs tādas nomoka, ir jānosaka to iemesls! Nevajadzētu pašam sev noteikt diagozi vai “norakstīt” šīs galvassāpes uz paaugstinātu asinsspiedienu vai parasto migrēnu. Ejiet un veiciet izmeklējumus pie speciālistiem! Ja jūs zinātu, cik bieži galvassāpes norāda uz slimībām, kuru ārstēšanu nedrīkst atlikt! Piemēram, nesen manai paziņai, kuru sāka mocīt šādas sāpes un kuru es pārliecināju par magnētiskās rezonanses izmeklējuma nepieciešamību, tika atklāta aneirisma, tas ir, galvas smadzeņu artērijas paplašināšanās, kas var plīst un radīt asinsizplūdumu. Šis stāvoklis ir steidzami jāārstē, un labi, ka mēs problēmu konstatējām laikus.

Situācija, kad cilvēks gadiem sadzīvo ar neredzamu kaiti, ir samērā izplatīta. Tāpēc es vienmēr saku: ejiet pie speciālistiem – neirologiem un neignorējiet viņu ieteikumus, arī nozīmējumus veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus. Veicot smadzeņu datortomogrāfiju, labi redzamas lielas patoloģijas, tacu magnētiskā rezonanse “uzķer” mazākās jeb mikroizmaiņas, kas var norādīt uz ļoti lielām problēmām: nesen radušies audzēji, sistēmiskas autoimūnas problēmas, vaskulīti – tas var būt jebkas.

Arī galvas smadzeņu asinsvadus var izmeklēt un izvērtēt, neievadot kontrastvielu. Tā ir magnētiskās rezonanses priekšrocība, salīdzinot ar datortomogrāfiju – tur kontrastviela ir nepieciešama. Īpaši svarīgi tas ir gados vecākiem pacientiem un slimniekiem ar nieru slimībām.

Nepārslogošu jūs ar medicīnas terminiem, taču galvenais ir saprast, ka pareizi veikti un izvērtēti magnētiskās rezonanses izmeklējumi garantē neatsveramu informāciju, kas ļauj precīzi izvērtēt cilvēka orgānu stāvokli un diagnosticēt slimības, ko nevar atklāt ar citām diagnostikas metodēm: rentgenu, ultraskaņu un pat datortomogrāfiju. Un jā, magnētiskā rezonanse pagaidām ir visjutīgākā metode, lai iegūtu galvas smadzeņu un citu galvas orgānu un audu attēlus.

Nevajag baidīties! Ja cilvēkam pastāvīgi kaut kas sāp, tātad ir kāda problēma. Cik bieži cilvēki atnāk pie neirologiem ar sūdzībām par sāpēm mugurā, ar paaugstinātu temperatūru, it kā ar spondilozi… Diemžēl, dažiem no šiem slimniekiem pēc magnētiskās rezonanses izmeklējuma mēs konstatējam ļaundabīgus audzējus vai iekaisuma procesus, dažkārt tie ir ielaisti… Pavisam nesen jaunam vīrietim, sportistam, kurš nepievērsa uzmanību sāpēm mugurā, nācās diagnosticēt (par lielu pārsteigumu) ļoti specifisku lielu audzēju, kura gadījumā nepieciešama sarežģīta operācija un ilgstoša rehabilitācija… Es to stāstu, lai visi saprastu, cik svarīga ir pareiza diagnostika.

Magnētiskā rezonanses ir kā trešā acs, savukārt speciālista rokās tā kļūst par visu redzošo aci. Priecājos, ka pašlaik mēs ar kolēģi – vienu no vadošajām ārstēm radioloģēm Sarmīti Dzelzīti, nosakām diagnozes arī pacientiem, kuri magnētiskās rezonanses izmeklējumus veic “Veselības centrs 4” grupas uzņēmuma “Vizuālā diagnostika” “Magnētiskās rezonanses centrā Rīgā Mārupes ielā 1A un Grebenščikova ielā 1, kā arī citās Latvijas pilsētās.

“Vizuālā diagnostika” ir 13 filiāles 12 Latvijas pilsētās: Cēsīs, Daugavpilī, Jēkabpilī, Kuldīgā, Aizputē, Saldū, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Gulbenē, Siguldā un Valmierā un tajā strādā pieredzējušākie speciālisti – ārsti radiologi. Katrs no viņiem ir noteiktas cilvēka orgānu sistēmas eksperts, tādējādi tiek garantēta magnētiskās rezonanses izmeklējumu izvērtējuma precizitāte. Šāda specializācija “Vizuālā diagnostika” pacientiem sniedz papildu priekšrocības.

