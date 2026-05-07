"Perfekts gājiens!" Labucs slavē Zelenska reakciju uz Krievijas "pamieru"
TV24 raidījumu “Uz līnijas” un “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” vadītājs Jānis Labucs TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja Krievijas izsludinātos pamierus Ukrainā. Viņš uzsvēra, ka līdzšinējā pieredze rāda, ka šādi pamieri realitātē nedarbojas.
J. Labucs norāda, ka paskatījies uz situāciju Lieldienu pamiera laikā aprīļa vidū, kad Ukraina ziņoja, ka Krievija pamieru pārkāpusi vairāk nekā 2000 reižu. Viņaprāt, visi līdzšinējie pamieri starp abām valstīm praksē ir izgāzušies.
Viņš uzsver, ka absurdi izskatās situācija, kurā tieši okupācijas un kara uzsācēja puse pēkšņi cenšas demonstrēt “labo gribu”, vienpusēji izsludinot īslaicīgu mieru uz vienu diennakti.
Vienlaikus J. Labucs ļoti pozitīvi novērtē Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska reakciju. Viņaprāt, Zelenskis izdarījis “perfektu gājienu”, piekrītot īslaicīgam pamieram no 5.-6. maijam, vienlaikus norādot, ka Ukraina 8. un 9. maijā rīkosies simetriski tam, kā uzvedīsies Krievija.
Viņaprāt, cerības uz reālu un ilgstošu mieru šobrīd joprojām ir ļoti mazas, bet Krievijas paziņojumi par pamieru vairāk līdzinoties politiskai butaforijai.
