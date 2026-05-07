Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (centrā) piedalās diskusijā Rīgas pilī par aizsardzības industrijas lomu kopējo valsts aizsardzības spēju stiprināšanā, piegāžu drošības nodrošināšanā, kā arī aktuālajiem izaicinājumiem industrijas kapacitātes celšanai.

Tieši tagad? Brīdī, kad sabiedrība gaida atbildes, Sprūds dodas atvaļinājumā

20:41, 7. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka pēc jaunākā incidenta Latvijas gaisa telpā “Nacionālā apvienība” paziņojusi par ieceri rosināt aizsardzības ministra Andra Sprūda (“Progresīvie”) demisiju, vienlaikus aicinot arī citas Saeimas frakcijas pievienoties šim pieprasījumam. Taču tagad sabiedrības uzmanību piesaistījis vēl kāds fakts.

Izrādās, ka Sprūds tuvākajās dienās dosies atvaļinājumā. “Latvijas Vēstnesī” publicētais rīkojums liecina, ka saskaņā ar Ministru prezidenta rīkojumu Nr. 2026/1.2.1.-146, ko premjeres Evikas Siliņas vārdā 5. maijā parakstījusi tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, aizsardzības ministram piešķirta ikgadējā atvaļinājuma daļa no 8. līdz 10. maijam.

Rīkojumā norādīts, ka Sprūda prombūtnes laikā aizsardzības ministra pienākumus pildīs satiksmes ministrs Atis Švinka.
Tikmēr kritikas politiķim netrūkst. Ilze Indriksone iepriekš norādīja, ka, neskatoties uz publiskajiem solījumiem stiprināt Latvijas pretgaisa aizsardzību, veidot tā dēvēto “dronu sienu” un attīstīt dronu detekcijas spējas, situācija kļūst arvien satraucošāka.

“Latvijas teritorijā arvien biežāk ielido citu valstu bezpilota lidaparāti, incidenti kļūst arvien nopietnāki, bet skaidrības par valsts rīcību un spēju aizsargāt savu gaisa telpu ir arvien mazāk.

Sabiedrībai ir tiesības jautāt, kam vēl ir jānotiek, lai beidzot sekotu izlēmīga rīcība valsts drošības stiprināšanai,” uzsvēra Indriksone.

Demisijas pieprasījums sagatavots pēc kārtējā incidenta Latvijas gaisa telpā, kad naktī uz 7. maiju Latgalē tika fiksēta ārvalstu bezpilota lidaparātu ielidošana.

