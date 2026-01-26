“Lai tik pūkdupsīšiem kas nenotiek!” Sieviete asi kritizē mūsdienu skolu mācību programmu 0
Vai mūsdienu drošības situācijā skolēniem joprojām svarīgāki ir skatuves priekšnesumi nekā praktiskas prasmes izdzīvošanai? Šādu jautājumu sociālajos tīklos uzdevusi kāda sieviete, izraisot diskusiju par izglītības saturu, vecāku atbildību un to, ko patiesībā bērniem vajadzētu mācīt skolā.
“Kādēļ mēs bērniem joprojām mācām aktu zālē deklamēt dzejoļus, nevis iekurt ugunskuru un izdzīvot mežā? Ņemot vērā to, kas notiek, izglītības saturam būtu jābūt pavisam citādākam,” vietnē “Threads” jautā sieviete ar segvārdu Terrafirmamea.
Nereti var novērot, ka netiekam līdzi laikam. Dažādās nozarēs darbojamies pēc pirms gadu desmitiem pieņemtiem principiem, likumiem un normām. Ne velti ir teiciens, ka pastāvēs, kas mainīsies. Vai mūsdienu realitātē, kad ikdienā runājam par iespējamu apdraudējumu no Krievijas, tiešām izglītības iestādē būtu vērtīgāk bērniem dzejoļu vietā mācīt izdzīvošanas principus?
Tomēr daudzi šādam uzskatam nepiekrīt. Komentāros cilvēki norāda uz vecāku atbildību un pulciņiem, piemēram, Jaunsardzi. Citi iesmej, ka aktu zālē ugunskuru taču iekurt nevar.
“Jo aktu zālē iekurt ugunskuru nav atļauts saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem.”
“Vai zinājāt, ka vecāki arī drīkst savus bērnus mācīt? Viss nebūt nav jāiemāca skolā.”
“Kāda vēl uguns kuršana mežā, ja uz tām pašām sporta stundām pusklasei māmuķīšu sagādātie atbrīvojumi, lai tik pūkdupsīšiem kas nenotiek, lai nadziņus nenolauž, ja bumba jāspēlē, un par dziļu elpu neievelk, ja jāskrien?”
“Attīstītam cilvēkam noderētu abas prasmes. Tās viena otru neizslēdz.”
“1. Bērns ir vecāku atbildība, un jums ir visas iespējas iemācīt savam bērnam vērtības un tikumus, nevis nogrūst visu uz izglītības iestādi.
2. Ir Jaunsardze, kur lieliski var apgūt visu, ko iepriekš pieminējāt. Un viņi dosies uz mežu, kur iekurs ugunskuru un pieminēs barikāžu atceres dienu.
Arī aktu zāle un pedagogu darbs dod savu artavu. Tāpat kā jūs. Tāpat kā sabiedrība.”
“Vecākiem arī kaut kas jāmāca, nevar paļauties, ka viss skolā.”
“Skauti, gaidas, no 10. klases VAMs. Visas iespējas. Kāpēc apgalvojat, ka nemāca?”
