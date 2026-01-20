“Tur viss tiek piesegts.” Vecāki sūdzas par notiekošo Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē 0
Pērn LTV raidījumam “4.studija” bija sižets par Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestādi. Žurnāliste sižetu pieteica ar vārdiem, ka “mammas nogurušas cīnīties ar Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, kura neieklausās bērnu vecākos ilgus gadus.” Kam tik nav rakstītas vēstules, bet nekas nemainās… Gads riņķī, un vecāku sūdzības par konkrētās iestādes vadību tikai pieaugušas. Vēl vairāk – vecāki uzskata, ka iestādes vadība tiek piesegta, kas padara situāciju vēl kritiskāku.
Ar LA.LV redakciju sazinājās Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu vecāki, kuri pauž nopietnas bažas par emocionālo vardarbību un mobingu pret bērniem un skolotājiem. Vecāki norāda, ka divas grupiņas 2025.gadā aizvērtas ciet – vecāki ņem ārā bērnus, audzinātājas iet prom no darba vadības bosinga dēļ.
Viens no vecākiem pavēra priekškaru kādai ainai no dārziņā notiekošā. Situācija risinājusies 2025.gada oktobrī. “Bērni kopā ar skolotāju gatavoja kūku no augļiem, kurus bērni atnesa uz bērnudārzu. Direktore ar lietvedi ieskrēja grupiņā un atņēma bērniem to. Bērniem tika nodarīta emocionālā vardarbība. Viņiem vajadzēja būt skaistai dienai, atcerēties, kā viņi visi kopā taisīja kūku, bet tā vietā atminas, kā divas tantes ieskrēja grupiņā un sāka bļaut uz skolotāju. Pazemoja viņu bērnu klātbūtnē… Šādas situācijas ietekmē bērnus…”
Vecāki norāda, ka izglītības iestādes darbinieki ir iebiedēti. Audzinātājas baidās stāstīt patiesību par notiekošo dārziņā. Vienlaikus vecāki pauž neapmierinātību, ka neviens nereaģē uz viņu sūdzībām. “Joprojām notiek emocionāla vardarbība. Neder, ka rīkosies nākamnedēļ. Ir jārīkojas šodien. Jo bērni ir apdraudēti,” sacīja kāda mamma.
Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vairāk nekā 30 gadus ir Margarita Matīsa. Vecāki rakstījuši Bērnu aizsardzības centram, pat Latvijas Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par notiekošo dārziņā, bet audzēkņu vecākiem ir skarbs secinājums.
“Tur viss tiek piesegts. Rokas vienkārši nolaižas,” saka kāda mamma, kura nu jau savu bērnu no iestādes ir izņēmusi.
LA.LV redakcijai Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) norāda, ka nekādi pārkāpumi nav konstatēti.
“Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk- Departaments) rīcībā nav saņemta objektīva un apstiprināta informācija par likuma pārkāpumiem Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk- iestāde/pirmsskola). Tomēr jebkuru saņemtu iesniegumu Departaments izskata, iepazīstas ar situāciju, tajā skaitā arī uz vietas iestādē un sniedz atbildi.
Ņemot vērā, ka par šo pirmsskolu tika saņemti atsevišķu vecāku iesniegumi, tad iestāde tika apmeklēta vairākkārt – vērots mācību process, novērtētas telpas, materiāli tehniskais stāvoklis, kā arī izskatīta iestādes dokumentācija. Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece sadarbojas ar Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes Konsultatīvo centru (iestādi apmeklēja izglītības psihologs un centra vadītāja), lai novērtētu mikroklimatu pirmsskolas grupās, gan speciālisti iepazītos ar skolotāju pedagoģisko darbu.
Tika vērots mācību process obligātā izglītības vecuma bērnu grupā. Tuvākajā laikā tiks plānota turpmākā darbība prevences ietvaros ar Konsultatīvo centru, lai sniegtu atbalstu un ieteikumus pirmsskolai pedagoģiskā procesa kvalitātes pilnveidei un pozitīvāka mikroklimata veidošanai.
Grupu skaita samazinājums ir novērots ne vien šajā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pieprasījums pēc vietām ir samazinājies vairākās Rīgas apkaimēs. Uzsākot šo mācību gadu ir aizvērtas 53 pirmsskolas grupas un vairākās pirmsskolās joprojām var saņemt vietu, ja vecāks izvēlas mainīt bērnam izglītības pakalpojuma sniedzēju.”
Tomēr vecāki paliek pie sava – viņi ir tie, kuri ikdienā redz, kā notiek vadības darbs, kā notiek izturēšanās pret bērniem un audzinātājām. Viņu pieredze atšķiras no tā, kas tiek konstatēts oficiālās pārbaudēs.
Arī Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestādes vadība noraida pārmetumus, informējot, ka mikroklimats grupiņās, iestādē kopumā un starp vadību un bērnu vecākiem, ir ļoti normāls.
“Atmosfēra grupiņās un pirmsskolā kopumā ir normāla. Komunikācija ar vecākiem notiek regulāri – vecāku sapulcēs, iestādes Padomes sēdēs, individuāli pēc vajadzības. Iestādes Padomes vecāku pārstāvji atzinīgi novērtējuši pedagogu darbu, īpaši atzīmējot labākos skolotājus. Administrācija vienmēr ir uz vietas un pieejama jautājumu risināšanai. Informācija par administrācijas pieņemšanas laikiem vecākiem ir zināma.
Vadība uzsver: “Kolektīvs pirmsskolā ir stabils. Cilvēki strādā iestādē 10,15,26 un 35 gadus. Tai skaitā vadītāja strādā gandrīz 34 gadus šajā iestādē. Vadītājas vietniece strādā gandrīz 4 gadus. Ir arī jauni darbinieki. Divi darbinieki pirms dažiem gadiem bija aizgājuši uz citām pirmsskolas iestādēm, bet pēc īsa laika atgriezās uz mūsu pirmsskolu atpakaļ. Mūsuprāt tas liecina par normālu mikroklimatu.”
Tajā pašā laikā medaļai ir otra puse – vecāku sūdzības. Uz jautājumu, vai bērnudārzā ir bijušas vai ir problēmas ar emocionālo vardarbību, mobingu un bosingu, administrācija atbildēja: “Darba tiesiskās attiecības pēdējā laikā tika pārtrauktas ar vienu pirmsskolas izglītības skolotāju, kura izturējās emocionāli vardarbīgi pret izglītojamiem. Turklāt šis fakts tika konstatēts pārraugošas iestādes apmeklējuma laikā. Par ko pedagogam tika pieprasīts sniegt skaidrojumu, un skolotāja pieņēma lēmumu izbeigt darba tiesiskās attiecības.
Pirmsskolā netiek pieļauti bērnu tiesību aizskāruma gadījumi, kā arī cenšamies, lai pirmsskola nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu un sagatavotu bērnus veiksmīgai izglītības programmas apguvei un sagatavotu mācību uzsākšanai skolā. No darbiniekiem netiek prasīts vairāk kā godprātīgi veikt savus darba pienākumus.
2025.gadā bijām spiesti samazināt grupu skaitu līdz 6 grupām. Sakarā ar to, diemžēl, bijām spiesti samazināt darbinieku skaitu. Ir darbinieki, kuri paši nolēma darba vietu mainīt uz citu iestādi, nestrādāt izglītības nozarē vispār, aiziet pensijā.”
Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestādei jāsadarbojas ar uzraugošajām institūcijām. Kādi konkrēti ieteikumi ir sniegti vadībai, un kuri no tiem ir ieviesti praksē?
“Pirmsskola cieši sadarbojas ar Rīgas 239. pirmsskolas izglītības iestādes Konsultatīvo centru, risinot bērnu ar īpašam vajadzībām problēmas un izpilda visus KC ieteikumus. Gan saņemtas rekomendācijas mācību procesa pilnveides jautājumos, gan esam dalījušies labās prakses sadarbības projektos ar citām pirmsskolas iestādēm.
2024./2025.mācību gada laikā 5 bērni aizgāja uz speciālajam pirmsskolas izglītības iestādēm, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegtajiem atzinumiem par piemērotāku programmu. No uzraugošajām institūcijām Pirmsskolu vairākas reizes apmeklēja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde un nesen notika valsts valodas lietojuma pārbaude no Valsts valodas centra, kur pārkāpumi netika konstatēti.”
Lūdzot to komentēt, bērnudārza administrācija norādīja: “Ir novērota prakse, ka ir sabiedrības daļa, kam problēmas risināt patīk publiskā vidē, nevis uz vietas, kur tās reāli tiek risinātas. Arī vēršoties augstāk stāvošajās iestādēs, paskaidrot situāciju var tikai uz vietas iestādē. Iespējams, ka cilvēki vēlas, lai viņus pamana, jo ir bijuši gadījumi, kad bērns no Pirmsskolas ir jau aizgājis, bet vecāks joprojām uztur konfliktu. Ieteiktu vecākiem nepētīt internetā ievietotos senos viedokļus, bet apmeklēt Pirmsskolu “atvērto durvju” dienās, lai redzētu paši notiekošo.”
Vadītāja Margarita Matīsa, kura iestādē strādā teju 34 gadus, par savu piekopto vadības stilu izteicās šādi: “Esmu prasīga vadītāja un vēlos, lai pirmsskolas izglītības iestāde pirmkārt ir droša vieta pirmsskolas bērniem, darbinieki un viss personāls ir atbalsts tam, lai bērniem būtu šeit labi. Vadības stils ir atkarīgs no gadījuma – varam demokrātiski apspriest, diskutēt, bet atbild par visu Pirmsskolas vadītājs. Lēmumi par visu ir jāpieņem vadītājam, tomēr ieklausos savā vadības komandā.”
Kamēr uzraugošās institūcijas pārkāpumus nav konstatējušas, vecāku neuzticēšanās un jautājumi par mikroklimatu pirmsskolā saglabājas. Tas savukārt rada pamatotas bažas, vai vissvarīgākais – bērnu labsajūta un drošība – netiek pazaudēta pretrunīgos viedokļos…
