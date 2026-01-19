“Skolai būtu nepieciešami ap 20 000 eiro papildu līdzekļu” – jelgavnieki sašutuši par skolas lēmumu nerīkot mācību ekskursijas 0
Sanija Bērziņa

Foto. pexels.com/thirdman
Sanija Bērziņa
16:01, 19. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Reizēm mācību intensitāte var kļūt par slogu – vairākas mācību stundas dienā, piecas dienas nedēļā, teju deviņu mēnešu garumā. Viens no veidiem, kā no šīs rutīnas izrauties, ir mācību ekskursijas. Un ne tikai – tās ir arī citāds zināšanu ieguves veids un iespēja apskatīt Latviju vai, atsevišķos gadījumos, arī kādu ārzemju zemi. Kādā Jelgavas skolā bērni gan paliks bez šīm iespējām, jo skola nolēmusi ekskursijas vairs nerīkot.

“Facebook” profils “Jelgava – Rīt” novembra sākumā publicējis ierakstu, kurā tiek izklāstīts, ka Jelgavas 4. sākumskolā izlemts vairs nerīkot ekskursijas. Lūk, daļa no publikācijas: “Aizvadītajā nedēļā Jelgavas 4. sākumskolas vecākiem paziņoja, ka saistībā ar iebildumiem par to, kā līdz šim tiek rīkotas skolēnu ekskursijas, turpmākā skolas politika būs nerīkot ekskursijas vispār, jo skolai nav līdzekļu, lai tās organizētu par skolas līdzekļiem. Vecākiem liela neizpratne, jo līdz šim ekskursijas notika vecākiem vienojoties ziedot tam naudu. Kāpēc tā vairs nebūs?

Mācību laikā drīkst organizēt tikai mācību ekskursijas, kas saistītas ar mācību vielas apguvi, mācību mērķu sasniegšanai. Līdz ar to visi izdevumi par to norisi jāsedz skolai, izņemot, ja vecāki brīvprātīgi vienojušies to līdzfinansēt. Proti, ja kaut viens vecāks tam nepiekrīt, papildu iemaksas no vecākiem nedrīkst būt.

Lai skola apmaksātu katrai klasei vienu ekskursiju gadā, skolai būtu nepieciešami ap 20 tūkstoši eiro papildu līdzekļu. Rezultātā, pateicoties viena vecākā uzstājībai nepieļaut vecāku apmaksātas ekskursijas, skola izvērtējusi izmaksas tam, lai visiem vienlīdzīgi nodrošinātu iespējas doties ekskursijās un secināja, ka tas nav iespējams. Tāpēc nav ne skolas apmaksātu ekskursiju, nedz arī vecāku apmaksātas.”

Izglītības jautājumi vienmēr ir aktuāli. No skolotāju algām līdz telefonu lietošanai un vēl daudzām citām lietām. “Jelgava – Rīt” ieraksts nu liek aizdomāties arī par ekskursiju organizēšanu, tāpēc sazinājos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, lai saprastu, kādi noteikumi jāievēro skolām, organizējot ekskursijas.

Skolai jāsedz mācību ekskursiju izmaksas, bet vecāki var palīdzēt ar līdzfinansējumu

Situāciju skaidro Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga.

“Mācību ekskursija ir viena no mācību organizācijas formām. Tā kā mācību formas patstāvīgi izvēlas skola un tās skolotāji, tad skola un tās skolotāji arī patstāvīgi pieņemt lēmumu par ekskursiju organizēšanas nepieciešamību.

Ja ekskursijas tiek organizētas izglītības programmas īstenošanas laikā, t.i., mācību laikā, tās ir uzskatāmas par mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļu, un ar tām saistītās izmaksas jāsedz no skolai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Pirms ekskursijas skolai ir jāizvērtē tās nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma esamība. Skola nav tiesīga lūgt bērnu vecākiem maksāt par ekskursijām, ja vien viņi paši brīvprātīgi nav vienojušies tās līdzfinansēt.

Tomēr arī tad, ja vairākums vecāku brīvprātīgi vienojas, ka ir gatavi ekskursijas līdzfinansēt, skolai jānodrošina, ka ekskursijā piedalās arī tie bērni, kuru vecāki nav iesaistījušies ar līdzfinansējumu.

Turklāt skolām ir jāievēro normatīvajā aktā noteiktie veidi, kādā izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus, un normatīvajā aktā noteiktais regulējums par izglītības iestādē saņemto papildu finanšu līdzekļu izlietojumu.

Lai gan ekskursijas norisei nepieciešamais finansējums ir jānodrošina skolai, tomēr jāatceras, ka valstī tiek īstenotas divas programmas / projekti, kuru ietvaros arī iespējams iegūt finansējumu skolēnu pieredzes bagātināšanai – kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” un “STEM un pilsoniskās līdzdalības skolas soma”.

“Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem iespēju bez maksas regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci (skolai ir iespējams iegūt finansējumu arī transporta izdevumiem un biļešu apmaksai, finansējumu administrē izglītības iestāžu dibinātāji).

Savukārt projektā “STEM un pilsoniskās līdzdalības skolas soma” (projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda plus) piedāvā iespējas iepazīt dabaszinātnes, tehnoloģijas, matemātiku (STEM) un pilsonisko līdzdalību praktiskās aktivitātēs, kas cieši saistītas ar mācību saturu. 2025./2026. mācību gadā katram skolēnam paredzēts finansējums divu norišu apmeklējumam, un projekta sākumā pieejamas 480 dažādas aktivitātes visā Latvijā. Piedāvājums pieejams ne tikai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, bet arī pirmsskolām.”

Veinberga skaidro, ka skolai ir tiesības nerīkot mācību ekskursijas, tomēr viņa aicina izmantot iepriekšminēto projektu iespējas. Viņa pauž, ka ir ieteicams skolēnus vest mācību ekskursijās – viņiem tās nāk par labu, jo paplašina redzeslou.

Skolas direktore: Ekskursijas ir un būs

Situāciju komentē arī Agita Lundberga, Jelgavas 4.sākumskolas direktore: “Šobrīd pašvaldībā tiek skatīts jautājums par to, kādas iespējas skolai ir likumīgi piesaistīt vecāku līdzfinansējumu vecāku atbalstītām skolēnu ekskursijām, tajos gadījumos, kad skolas budžetā nav vajadzīgo finanšu līdzekļu.

Varu teikt tikai to, ka skolēni brauca ekskursijās un arī turpmāk brauks! Ekskursijas nevienu brīdi no manas puses netika aizliegtas, sociālajos tīklos uzvirmojusī informācija ir nepatiesa. Ir jāpieņem tikai atbilstoši regulējumi.” Līdz skaidrības ieviešanai plašākus komentārus Lundberga nesniedz.

