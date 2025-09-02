Laiks ir beidzies, un pasaule gaida… Baltais nams nāk klajā ar intriģējošu paziņojumu 110
ASV prezidents Donalds Tramps drīzumā nāks klajā ar svarīgu paziņojumu, vēsta Baltā nama preses dienests. Tiek gaidīts, ka viņš uzstāsies 2. septembra vakarā.
Uzstāšanās paredzēta plkst. 21.00, taču tās saturs pagaidām tiek turēts noslēpumā.
Svarīgi, ka tieši šodien beidzas termiņš, ko Tramps bija devis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, lai panāktu miera līgumu ar Ukrainu.
Kā ziņoja UNIAN, iepriekšējā dienā ASV finanšu ministrs Skots Besents paziņoja, ka Vašingtona izskata jaunus ierobežojumus pret Krieviju saistībā ar pastiprinātajām Ukrainas pilsētu apšaudēm no Krievijas armijas puses.
“Putins pēc tikšanās Ankoridžā un telefona sarunas [..] rīkojās pretēji tam, ko bija licis noprast. Faktiski viņš šausminošā manierē pastiprināja bombardēšanas kampaņu,” uzsvēra Besents.
Pirms tam ASV bija brīdinājušas Krieviju par sekām, ja tā nepanāks mieru ar Ukrainu. ANO Drošības padomes sēdē, kas tika sasaukta pēc masveida Ukrainas apšaudes, Krievijai tika paziņots, ka Maskavai draud sankcijas.