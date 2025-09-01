Kurš melo? Kremlis norāda, ka tas, par ko Tramps nedēļā runā, nemaz nav patiesība 0
Maskava atkārtoti noraidījusi Donalda Trampa piedāvājumu par sarunām, pat atsakoties apspriest Volodimira Zeļenska un Vladimira Putina tikšanos, raksta Dialog.UA.
Krievija pieliek punktu kārtējai Vašingtonas idejai, kuras mērķis ir rast veidus, kā izbeigt karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš vairākkārt ir paziņojis, ka cenšas organizēt sarunas starp Volodimiru Zeļenski un Vladimiru Putinu. Tomēr Maskava šo ideju atklāti noraidījusi.
Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs paziņoja, ka Putina un Trampa vienošanās Ankoridžas tikšanās laikā attiecas tikai uz delegāciju kontaktu formātu. Pēc viņa teiktā, Amerikas puse solīja savus priekšlikumus iesniegt vēlāk, taču konkrētu iniciatīvu par līderu tikšanos neesot bijis.
“Viņi tagad runā par trīspusēju tikšanos, bet par tikšanos starp Putinu un Zelenski, cik man zināms, starp Putinu un Trampu nebija nekādas konkrētas vienošanās,” sacīja Krievijas diktatora pārstāvis.
Tādējādi Kremlis faktiski ir noraidījis priekšlikumu, ko ASV prezidents publiski nosauca par prioritāru instrumentu konflikta risināšanai.
Šī nav pirmā reize, kad Maskava bloķē miera iniciatīvas. Tramps iepriekš deklarēja nepieciešamību pēc pamiera, taču Krievija kategoriski atsakās no šīs idejas.
Kremļa jaunā atteikšanās liecina, ka Maskava nav gatava kompromisiem un turpina paļauties uz karu, ignorējot pat Amerikas prezidenta iniciatīvas. Situāciju komentēja blogeris “Byt Or”.
Viņš norādīja, ka Kremlis ar savu jaunāko atteikumu kariķē Trampu kā vāju politiķi, kurš nespēj piespiest Maskavu uz mieru. ” Ušakovs vēlreiz kritizēja Trampu par visiem viņa priekšlikumiem par Putina un Zeļenska tikšanos. Pēc viņa teiktā, nebija nekādu vienošanos ar Trampu par Putina un Zeļenska tikšanos. Un viss, par ko viņi vienojās Aļaskā, bija “turpināt kontaktus”, tas ir, vienoties par sarunām… Kopumā pilnīga desinhronizācija. Tramps to visu sauc par “pozēšanu”. Nu, nu. Cik ilgi, ” rakstīja komentētājs.