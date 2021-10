Foto: Shutterstock

Zvaigznes brīdina – laime nemīl lielību un skaļas sarunas: gada astroloģiskā prognoze Skorpioniem Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Skorpions (cilvēki, kas pēc horoskopa ir skorpioni, ir dzimuši laika posmā no 24. oktobra līdz 21. novembrim) ir emocionāla un jūtīga zīme. Šie cilvēki var likt jums smieties visdīvainākajos brīžos un arī vienīgie, kas jebkurā situācijā spēs savaldīties gan paši, gan nomierināt un savaldīt jūs. 2021. gads šai zīmei sola pārmaiņas, dažiem pat ļoti lielas pārmaiņas.

Gads ir un būs dāsns, dos iespēju Skorpioniem piepildīt vēlmes visās dzīves jomās – mīlestībā, darba/karjeras jautājumos, personīgā izaugsmē un citur. Tātad varētu teikt, jūs esat veiksminieki šajā laikposmā. Gada beigās daži Skoprioni var mainīt darbavietu un pat krasi arī amatu.

Lieliskākais laiks šogad bijis pavasaris un rudens sākums – septembris, oktobris. Centieties saglabāt savu redzesloku atvērtu un plašu, uztveriet notiekošo skaidri un bez ilūzijām. Tas palīdzēs jums gan pārvarēt, gan apiet grūtības un virzīties uz priekšu diezgan lieliem soļiem, galvenais – optimisma pilniem. Jo beidzot saule spīd jūsu dārziņā!

Vislabākie darba ražīguma periodi ir vasara un gada nogale – oktobris līdz decembrim ieskaitot. Gada nogalē, analizējot notikumus, pamanīsiet arī ieguvumus. Lieliem finanšu ieguldījumiem šis gan nav piemērots gads, taču, ja ļoti nepieciešams, tas varētu būt no oktobra līdz gada beigām.

Attiecību un mīlestības jautājumos vientuļajiem Skorpioniem šogad ir ļoti lielas izredzes satikt savu lielisko un vienīgo īsto otro pusīti. Jā, tieši šādu sajūtu jūs sagaidīsiet. Arī tiem, kas ar kaut ko nav apmierināti, šis gads dos iespēju sākt no jauna.

Vispārīgi skatoties, tieši jūsu strādīgums, spītība, neatlaidība un pašpārliecinātība par sevi nesīs jums visbagātīgākos augļus jebkurā jomā, uz kuru fokusēsieties. Tā vien liekas, ka jums kāds būs piešķīris brīnumnūjiņu vai vismaz pateicis priekšā pareizo formulu, kas jāizdara, lai piepildītu vēlamo.

Veselības jomā nav īpašu uzmanības vērtu ieteikumu. Pavasaris, visticamāk, pagāja saaukstēšanās zīmē, kas nebija nekas apgrūtinošs. Savukārt atlikušo gadu veselība turēsies stipra jūsu gribasspēka un sportošanas dēļ.

Vienmēr, kad Skorpioni vēlas mainīt savu dzīvi, tie parasti visu labi apdomā un tikai tad rīkojas. Šogad sekojiet īpaši šim noteikumam. Kā arī pievērsiet uzmanību savam izskatam, spor­tiskajai formai. Kā parasti, būsiet it kā apklājušies ar noslēpuma plīvuru, kas raisīs slepenības notis ikdienā. Kas savukārt atkal izraisīs ziņkāri citos cilvēkos. Mazāk runājiet un skaļi stāstiet par to, kas notiek jūsu dzīvē, jo laime nemīl lielību un skaļas sarunas. Paturiet savu laimi pie sevis, tie, kam tas ir nepieciešams, nolasīs to no jūsu acīm un sejas.