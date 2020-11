Foto: TASS/ SCANPIX/ LETA

Latvijā atklāti vēl 100 jauni Covid-19 gadījumi, bet deviņi sasirgušie miruši Ieteikt 1





Papildināts plkst.12.30.

Pagājušajā diennaktī atklāti 100 Covid-19 gadījumi, savukārt deviņi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Trīs no mirušajām personām bijušas vecumā no 65 līdz 75 gadiem, divas no – 75 līdz 85 gadiem, bet vēl četras – no 85 līdz 95. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 206 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 2135 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 4,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 17 075 personas, bet kopš vakardienas izveseļojušās vēl 76 personas, kopējam atlabušo skaitam sasniedzot 1719 personas. Patlaban Latvijā ir 15 074 aktīvi inficētie.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 48 Covid-19 pacienti, no kuriem viens ticis pārvests. Kopumā stacionāros patlaban ārstējas 534 pacienti – 477 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 57 ar smagu slimības gaitu.

Šis ir līdz šim augstākais ar smagu slimības gaitu stacionēto pacientu daudzums.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 15 pacienti, tostarp viens pārvests, bet kopumā līdz šim stacionārus pametuši 1304 pacienti.