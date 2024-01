Latvijā ir radīta unikāla sistēma SOSpro, kuras mērķis ir novērst situācijas, kur cilvēks pazūd bez vēsts Ieteikt







Latvijā ir radīta unikāla sistēma SOSpro, kuras galvenais mērķis – novērst situācijas, kur cilvēks pazūd bez vēsts, apmaldās mežā vai sev svešā pilsētvidē, vai gluži vienkārši nonāk bezpalīdzības stāvoklī savā dzīvesvietā, bet, ja tas notiek, sniegtu palīdzību pēc iespējas ātrāk. Rīks, kas sniedz papildu drošību riska grupu cilvēkiem. SOSpro autors ir biedrības Bezvests.lv dibinātājs un vadītājs Aleksandrs Faminskis.

“Atgadīties var jebkas. Pat visnotaļ mundri un fiziski aktīvi seniori kādreiz pilnīgi neparedzēti var nonākt krīzes situācijā. Var pēkšņi pasliktināties veselības stāvoklis, cilvēks var apjukt vai piedzīvot īslaicīgu amnēziju. Mēs nevaram vienmēr būt blakus mūsu mīļajiem senioriem vai tuviniekiem, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe, un ne vienmēr uzreiz varam viņiem doties palīgā. Cilvēka dzīvē var gadīties brīži, kad viņam pēkšņi paliek slikti, cilvēks nokrīt zemē, zaudē samaņu vai spēju kustēties un nevar izsaukt neatliekamo palīdzību vai piezvanīt tuviniekiem. SOSpro sistēma ir izveidota, lai šādā situācijā nekavējoties sniegtu palīdzību,” uzsverot, ka, būdams Bezvests.lv dibinātājs, 14 gadu laikā ir organizējis tūkstošiem pazudušu cilvēku fiziskas meklēšanas misiju, skaidro Aleksandrs Faminskis. Visa šī milzīgā pieredze – izpratne par iemesliem, kāpēc cilvēki pazūd, un kādos gadījumos viņus neizdodas atrast dzīvus – ir devusi iespēju izstrādāt pazušanas profilakses sistēmu, kuras darbība tiek nodrošināta ar vairākām tehnoloģijām, tostarp visai unikālām, kā arī diennakts SOSpro Glābšanas centra atbalstu.

Sistēma SOSpro piemērota jebkura vecuma cilvēkam, kuram nepieciešams paaugstināts uzmanības līmenis un aprūpe. SOSpro ietver trīs programmas.

Pakalpojums „Mājas” – cilvēkiem, kas dzīvo vieni vai bieži paliek mājoklī vienatnē un kuriem ir risks nokļūt bezpalīdzības stāvoklī, piemēram, nokrītot. Šis pakalpojums ir īpaši piemērots senioriem vai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt pakalpojums „Tālrunis” būs piemērots aktīvākiem senioriem, kuri mēdz iziet ārpus mājām un izmanto tālruni. Visbeidzot trešo pakalpojumu „Kustībā” būtu vēlams izvēlēties tām personām, kas neizmanto vai reti ņem sev līdzi tālruni vai kurām ir novērotas problēmas ar atmiņu. Šis pakalpojums paredz unikālu trekeri lokācijas noteikšanai ar radiosignāla palīdzību.

Šī jaunā sistēma ir inovatīvs rīks, kas izstrādāts ar finanšu institūcijas ALTUM un Labklājības ministrijas atbalstu.

Pakalpojums “Mājas” ietver jūsu vecmāmiņas, vectētiņa vai jebkura tuvinieka, kuram nepieciešama aizgādība un pastiprināta aprūpe, dzīvesvietas aprīkošanu ar dažādām tehnoloģijām. Piemēram, tuvinieks ir aizmirsis nogriezt gāzi un uz plīts kaut kas sāk piedegt. Sistēma tūlīt reaģēs un SOSpro Glābšanas centrā nekavējoši tiek saņemts trauksmes signāls tieši no mājokļa. Vai, piemēram, iznākot no dušas telpas, cilvēks paslīd, nokrīt un patstāvīgi vairs nespēj piecelties. Šādiem gadījumiem paredzēta SOS poga — gan telpā, gan uz ūdensizturīgas rokassprādzes, kas cilvēkam vienmēr būs klāt. Saņemot signālu, Glābšanas centra operators caur mājoklī uzstādītu skaļruni sazināsies ar nelaimē iekļuvušo cilvēku un sniegs nepieciešamo atbalstu – piemēram, izsauks neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī atvērs brigādei durvis ar tālvadības slēdzeni. Bez tam – SOSpro sistēmā ir pārdomāti arī gadījumi, kad cilvēks zaudē samaņu un trauksmes pogu nospiest nespēj. Tādām situācijām paredzēti kustību detektori, kas tiek ieprogrammēti, ņemot vērā konkrētā cilvēka ieradumus. Piemēram, jūsu tuvinieks parasti mostas 8 no rīta. Un, ja šajā laikā telpās netiks fiksēta kustība, SOSpro Glābšanas centra operators caur skaļruni pieslēgsies un uzdos jautājumu, vai viss ir kārtībā. Nesaņemot atbildi vai gadījumā, ja kaut kas nebūs kārtībā, tiks veikta situācijai atbilstoša rīcība, lai sniegtu palīdzību.

Pakalpojums “Tālrunis” ir piemērots aktīviem senioriem, kuri apmeklē tirdzniecības vietas, dodas sēņot, dodas pastaigās vai izbraucienos. Svarīgi, lai šie seniori būtu arī mobilā tālruņa lietotāji. Pakalpojums ietver specializētu tālruņa aparātu ar podziņām un diennakts SOSpro Glābšanas dienesta atbalstu. Var rasties jautājums, kādēļ manai vecmammai ir nepieciešams podziņtālrunis, ja viņas rīcībā ir moderns viedtelefons? Tomēr šis telefons ir īpaši izstrādāts tieši šī pakalpojuma izmantošanai – atšķirībā no viedtālruņa šim telefonam uzlādes baterijas jaudas pietiks aptuveni septiņām dienām, kā arī tālrunis ir aprīkots ar dažādām tehnoloģijām, kas ļauj precīzi noteikt atrašanās vietu. Šim telefonam ir parastās tālruņa funkcijas un klients var to izmantot ar savu pieslēguma numuru. Senioram nav vajadzības aktivizēt kādu īpašu programmu, jo pēc noklusējuma šajā telefonā automātiski tiek fiksēta lokācija. Pie tam skatīt lokāciju var gan tuvinieki, gan arī SOSpro Glābšanas dienesta operators. Šis tālruņa aparāts papildus ir aprīkots arī ar trauksmes pogu, kuru nospiežot, trauksmes signālu saņems gan tuvinieks, gan arī Glābšanas centrs.

Pakalpojums “Kustībā” ir piemērots senioriem, kuri bieži aizmirst savu tālruni mājās vai vienkārši to neizmanto un kuri ir pakļauti riskam nokļūt krīzes situācijā. Šis pakalpojums ir piemērots cilvēkiem ar atmiņas traucējumiem, personām, kam sagādā grūtības orientēties laikā un telpā vai kam ir dažāda spektra traucējumi, līdz ar ko pastāv liela iespēja apmaldīties. Šis pakalpojums paredz unikālu miniatūru raidītāju (trekers). Tas tiek piestiprināts pie priekšmeta, kas cilvēkam ar vislielāko varbūtību vienmēr būs līdzi. Tā var būt siksna, jakas kabata, atslēgu saišķis, soma, spieķis utml. Tas ir atkarīgs no katra klienta individuālajiem ieradumiem.

Trekeris ir unikāls ar spēju raidīt trīs signālu veidus: standarta GPS un GSM, kā arī radiosignālu, ar kuru ierīci var atrast vietās, kur nav uztveršanas zonas. Akumulators bez nepieciešamības to atkārtoti uzlādēt spēj darboties līdz pat gadam. Arī uz raidītāja ir izvietota trauksmes poga, kuru nospiežot, trauksmes signāls tiek nosūtīts gan tuviniekam, gan arī Glābšanas centram. Tomēr būtiskākā šajā pakalpojumā ir raidītāja spēja strādāt arī bez lietotāja iesaistes, nepārtraukti pārraidot kustības datus un kartē zīmējot pārvietošanās trajektoriju. Lai pārraidītu atrašanās vietu, nav jāatver īpaša lietojumprogramma, viss darbojas pats no sevis, bez jebkādām lietotāja aktivitātēm.