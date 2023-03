Latvijā ir vieno no lielākajiem pacientu līdzmaksājumiem, darbojas princips “pērc vai mirsti” Ieteikt







Beidzamajā laikā arvien vairāk kā adatas no maisa lien ārā dažādas problēmas medicīnas nozarē. Viens no jautājumiem ir arī par to, vai Latvijā šobrīd vispār reāli pastāv apmaksāta medicīna.

Faktiski jau šobrīd mūsu valstī ir maksas medicīna, ja vien neesi gatavs gaidīt pusgadu, lai izstāvētu rindu uz valsts apmaksāto. Vai mēs neaizejam par tālu komercijā? Jo arī slimnīcas apgalvo, ka robus, ko nenosedz valsts finansējums, tās jau šobrīd “lāpa” par saviem līdzekļiem.

Šādas pārdomas radušās TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, kur jautājumu komentējis Rinalds Muciņš, PSKUS valdes priekšsēdētājs.

“Jā, diemžēl Latvijā jau ilgstoši ir viens no lielākajiem pacientu līdzmaksājumiem par medicīnu,” neslēpj Muciņš.

Tas tā ir, ņemot vērā, ka mēs neesam starp turīgākajām valstīm… Un ir arī otra puse – mediķi, kuri paralēli ikdienas darbam valsts slimnīcā (vai pat tā vietā) izvēlas strādāt privāti, jo tādējādi paši var regulēt gan darba samaksu, gan arī noslodzi, brīžiem darot pārcilvēcīgu darbu.

Tas viss rada tādu kā paralēlo sektoru un faktu, ka bieži medicīnas pakalpojumi bez maksas nemaz nav pieejami.

Kā saka Muciņš: “Veselības aprūpē šo sauc par principu “pērc vai mirsti”.”

Tātad būtībā izdzīvo bagātākie, kuri var atļauties samaksāt par medicīnas pakalpojumiem.