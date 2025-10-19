VIDEO. Atpakaļ padomju laikos? No nākamā gada jauns likums, kas skar visus, kuri būvē sev māju 21
Stingrāka apņēmība apkarot ēnu ekonomiku iedzīvotājiem nes līdzi vēl vienas izmaiņas, kas skars tos, kuri vēlas būvēt lielākas privātmājas. Ja mājas platība būs virs noteikta kvadrātmetru skaita, to nevarēs celt pašu spēkiem, vēsta LTV.
No nākamā gada pašu spēkiem drīkstēs būvēt tikai tādu māju, kas nepārsniedz 200 kvadrātmetru platību. Ekonomikas ministrijā uzskata, ka tie, kuri būvē lielākas mājas, visdrīzāk to dara izmantojot nelegālu meistaru brigādes.
“Un šādas nelegālās brigādes nodara ļaunumu vai kaitējumu gan ekonomikai kā ēnu ekonomikas liela sastāvdaļa, gan arī mums ir lielas bažas par šo būvju kvalitāti un līdz ar to arī drošumu cilvēku izmantošanai,” skaidroja EM Būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
“Viena lieta ir, ka būvniecības ierosinātājiem būs jāuzrāda finanšu izcelsme. Bet mūs vairāk interesē tieši nākamais solis, ka būvniecības ierosinātājiem ir jāslēdz ar būvnieku oficiāls līgums ar visiem nodokļiem, un tad arī mums būs vienlīdzīgi nosacījumi visā nozarē – gan privātajā, gan publiskajā sektorā,” atzina Latvijas Būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grinbergs.
“Mēs ļoti ilgi meklējam to samērīgumu starp mājokļu pieejamību, personas iespējām tikt pie sava mājokļa un attiecīgi ēnu ekonomikas ierobežošanu,” piebilda Feldmane.
Ko par šo jauno likumu sakāms tautai?
Cik atceros, Padumijas laikā arī tā bija. Es saprotu vēlmi apkarot ēnu ekonomiku & korupciju, un visu ko apkarot, bet no visa šī vēdī naftalīna smaka. Un birokrātiju tas nesamazinås necik & nemaz. https://t.co/aQdfeDXgxr
— Inese Putniece (@inese_putniece) October 19, 2025