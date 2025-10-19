VIDEO. “Šis laiks Amerikā tiešām ir biedējošs!” Lauris Reiniks pēc masīvajiem protestiem publicē kādu zīmīgu intervijas fragmentu 0
ASV tūkstošiem cilvēku sestdien visā valstī protestēja pret prezidenta Donalda Trampa politiku, uzskatot, ka tā apdraud demokrātiju un likuma varu.
Protesta akcijas “No Kings” (“Nekādu karaļu”) notika visos 50 Savienoto Valstu štatos. Protestu organizētāji ziņoja, ka demonstrācijas notika aptuveni 2700 pilsētās un pašvaldībās un kopumā tajās piedalījās gandrīz septiņi miljoni cilvēku.
Ņujorkas policija ziņoja, ka pilsētā protestēja aptuveni 100 000 cilvēku. Demonstrācijas noritēja mierīgi.
Savu viedokli par Amerikā notiekošo izteicis arī šovmens Lauris Reiniks, kurš teju pusi dzīves pavada šobrīd Latvijā, otru pusi ASV.
Viņš šobrīd vada raidījumu par latviešu amerikāņiem un publicējis atkārtoti intervijas fragmentu ar mūsu goda konsulu Kalifornijā Juri Buņķi un viņa dzīvesbiedri Debru.
Pēc vakardienas "Nē karaļiem" (Nē Trampa politikai) protestiem ASV, gribēju tikai atgādināt šo fragmentu no sarunas ar mūsu goda konsulu Kalifornijā Juri Buņķi un viņa dzīvesbiedri Debru. Abi dakteri. Šis laiks Amerikā tiešām ir biedējošs. #SapnisCitāAmerikā 2.sērija pic.twitter.com/A5GadV52ZW
— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) October 19, 2025
Lielas demonstrācijas notika arī Vašingtonā, Bostonā, Atlantā, Čikāgā, Losandželosā un daudzās citās pilsētās.
Protesta kustības “No Kings” mājaslapā prezidents apsūdzēts par vēlēšanu apdraudēšanu, veselības un vides aizsardzības pasākumu atcelšanu un par to, ka viņš ļauj miljardieriem gūt arvien lielāku peļņu, kamēr daudzas ģimenes cīnās ar dzīves dārdzības pieaugumu. “Prezidents uzskata, ka viņa vara ir absolūta. Bet Amerikā mums nav karaļu,” norādīts mājaslapā.
Demonstranti arī nosodīja Trampa vēršanos pret medijiem, politiskajiem oponentiem un nelegālajiem imigrantiem.
Kustības “No Kings” organizētajos protestus jūnijā arī piedalījās miljoniem cilvēku, bet šoreiz protesti bija vēl plašāki, aptverot lielāku skaitu pilsētu.