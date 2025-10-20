FOTO. Vai Putins zaudē redzi? Klajā nāk Kremļa noslēpumi 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir noraidījis bažas par savu redzi, apgalvojot, ka viņam nav nepieciešamas brilles. Tiesa gan, smaidus raisa fakts, ka viņš regulāri lasa savas runas no liela izmēra tekstiem.
Krievijas vecais līderis, kurš neatzīst veselības problēmas, asi atbildējis acu ķirurgam Georgijam Stoljarenko, kurš izteicies, ka “pat labākajai automašīnai nepieciešama tehniskā apskate”, raksta vietne Mirror.
Uzrunā Krievijas “Darba varoņu” apbalvošanas pasākumā Putins sacīja: “Mana [redze] visu laiku [manā dzīvē] bijusi [laba]. Pirms pieciem vai sešiem gadiem veicu pārbaudi, un man teica, ka redze ir starp 0,9 un 0,8 [laba, bet ne perfekta].”
Mediķi ieteikuši Putinam lietot brilles, taču viņš atceras: “Man iedeva brilles. Pirmo reizi tās uzliku, un man sareiba galva. Nodomāju – ja tagad tās nenovilkšu, nēsāšu visu atlikušo mūžu.”
Stoļarenko uzstājis, lai Putins neignorētu profesionālos ieteikumus, taču prezidents atcirtis: “Es regulāri eju uz mediciniskajām apskatēm. Katru gadu tam veltu divas pilnas pēcpusdienas.”
Tomēr ir fiksēti pierādījumi, ka Putins izmanto tekstus, kas idrukāti lielā izmērā, un Kremlis cenšas slēpt šo faktu, lai gan ne vienmēr veiksmīgi.
2022. gadā neatkarīgais medijs Proekt atklāja, ka Putinam līdzi ceļo vismaz deviņi ārsti, bet viņa pilīs, piemēram, Valdajā un Gelendžikā pie Melnās jūras, ir speciāli aprīkotas slimnīcu nodaļas.
Tāpat Putins ir populārs ar cieņu pret alternatīvām medicīnas metodēm, tostarp asins vannām no Sibīrijas briežiem, kas tiek uzskatītas par līdzekli vīriešu potences uzlabošanai un jaunības atjaunošanai.
Covid-19 pandēmijas laikā izplatījās baumas par Putina veselību, tostarp Telegram kanālā General SVR apgalvojums, ka 2023. gadā Putins esot miris un aizvietots ar dubultnieku. Kremlis to oficiāli noliedza.
Tikmēr bijušais CIP vadītājs Viljams Bērnss toreiz norādīja, ka Putins ir “pārāk vesels”. Trīs gadus ilgā kara pret Ukrainu laikā Putina veselība šķietami pat uzlabojusies, lai gan baumas par dubultnieku izmantošanu un retākām publiskām aktivitātēm turpinās.