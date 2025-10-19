Krievijas karavīri patrulē &#8220;Motor Tractor Parts&#8221; rūpnīcā Melitopolē, Zaporožjes apgabalā
"Lai tur nav vēl viena Fukušimas avārija!" Ukraina un Krievija ir vienojušās par pilnīgu uguns pārtraukšanu konkrētā rajonā

13:36, 19. oktobris 2025
Kijeva un Maskava vienojās par pamieru, lai atjaunotu enerģētikas infrastruktūru Zaporožjā, raksta dialog.ua.

Ukraina un Krievija vienojās par pilnīgu uguns pārtraukšanu dažos Zaporožžas apgabala rajonos, ļaujot sākt elektrolīniju remontu Zaporožžas atomelektrostacijā. To sociālajā tīklā X rakstīja IAEA ģenerāldirektors Rafaels Grossi. Grossi teiktais liecina, ka Ukraina un Krievija vienojušās izveidot atsevišķas pamiera zonas, lai varētu veikt Zaporožjes atomelektrostacijas ārējo elektrolīniju remontu. Viņš uzsvēra, ka elektrostacijas ārējās elektroapgādes atjaunošana ir izšķiroši svarīga kodoldrošībai.

Grossi ziņoja, ka Ukraina un Krievija ir konstruktīvi sadarbojušās ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru. Tāpēc tās jau ir sākušas īstenot sarežģītu plānu bojāto elektrolīniju remontam.

Diemžēl IAEA direktors neminēja, kad Zaporožjes AES tiks atjaunota ar ārējo elektroapgādi.

2025. gada 23. septembrī Krievijas okupanti ar artilērijas apšaudes palīdzību bojāja Zaporožjes atomelektrostacijas energoinfrastruktūru (elektrolīnijas), izraisot elektroenerģijas padeves pārtraukumu.

Elektrostacija zaudēja ārējo barošanas avotu un pārgāja uz rezerves dīzeļģeneratoriem. Tā joprojām darbojas avārijas režīmā. Pastāv uzskats, ka Zaporožjes AES varētu notikt līdzīga avārija kā Fukušimas atomelektrostacijā Japānā strāvas padeves pārtraukuma dēļ.

Spēkstacija var darboties bez ārēja barošanas avota 72 stundas. Kas notiks pēc šī perioda, nav zināms, jo attiecīgie stresa testi nav veikti. Krievija ilgstoši atteicās sākt bojāto elektrolīniju remontu. Grossi bija spiests lidot uz Maskavu, lai apspriestu šo jautājumu ar diktatoru Vladimiru Putinu, taču arī pēc tam okupanti turpināja apšaudi.

