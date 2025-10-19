VIDEO. “Citai sievietei viņš draudēja, ka izvaros viņas meitiņu!” Ukrainiete Olena sniedz interviju latviešiem par uzbrukumu Šveicē 0
Šveicē aizturēts Latvijas pilsonis Aleksandrs Vabiks, kurš vilcienā krievu valodā draudēja ukraiņu ģimenei, vēsta Polijas ziņu tīkls “TVP World”. Arī laikraksts “Kyiv Post” ziņoja, ka Vabiks tika aizturēts. LTV izdevies ar cietušo sievieti sazināties.
“Mēs ar vīru braucām mājās ar vilcienu. Viņš bērnu ratiņus atstāja priekštelpā un mēs devāmies meklēt brīvu vietu. Apsēdāmies, es uzrunāju vīru ukraiņu valodā, vīrietis, kurš sēdēta blakus, mūs dzirdēja un nekavējoties izrādīja agresiju pret mums, jo viņam nepatika, ka esmu ukrainiete,” LTV stāsta ukrainiete Olena Dudnika.
Pēc tam, kad viņa video ievietojusi sociālajos tīklos, daudzi sākuši viņai rakstīt, ka piedzīvojuši līdzīgu agresiju no konkrētā vīrieša.
“Man uzrakstīja apmēram 20 cilvēki, kuri bija nonākuši līdzīgās situācijās!” viņa stāsta. No viņa cietušas galvenokārt sievietes ar bērniem.
“Es pazīstu sievieti, kurai viņš draudēja, ka izvaros viņas mazo meitiņu!” Olena atklāj.
Jau ziņots, ka incidents notika 13. oktobrī Šveicē vilcienā no Interlakenas uz Špīcu.
Ukrainiete Olena Dudnika platformā “Instagram” publicēja video, kurā redzams, kā kāds vīrietis vilcienā krievu valodā vēršas viņas un viņas vīra virzienā ar draudiem fiziski izrēķināties. Dudnika ceļoja kopā ar vīru un gadu un desmit mēnešus veco dēlu.
Citi tīmekļa lietotāji draudētāju identificēja kā 42 gadus veco Latvijas pilsoni Vabiku, kas savos sociālo tīklu profilos norāda, ka savulaik mācījies Rīgā Zolitūdes ģimnāzijā un dzīvo Cīrihē, Šveicē.
“Kāp laukā, kamēr tavs bērns nav savainots,” kliedzis Vabiks. “Kas tev ir pret krieviem? Mēs jūs nogalināsim līdz galam. Es esmu šveicietis, un man nekas nebūs, bet jūs redzēsiet.”
Kad Vabiks pamanījis, ka tiek filmēts, viņš izsitis Dudnikai no rokām telefonu. Dudnikas vīrs Vabiku atgrūdis. “Tad sekoja fiziska vardarbība, kautiņš un policijas izsaukšana,” Dudnika pauda platformā “Facebook”.
Aculiecinieki paziņoja par incidentu policijai, kas sagaidīja vilcienu nākamajā stacijā. Incidentu nofilmēja vilciena novērošanas kameras.
Dudnika stāstīja, ka Vabiks mēģinājis paslēpties citā vilciena vagonā, bet ticis aizturēts. Pat policijas klātbūtnē viņš turpinājis lietot alkoholu, izturējies augstprātīgi un agresīvi.
Bernes kantona policija apstiprināja, ka noticis šāds incidents un tiek veikta izmeklēšana. Šveices varasiestādes arī norādīja, ka Vabikam nav Šveices pilsonība.
Pēc tam, kad incidenta video tika publicēts internetā, vairāki cilvēki apliecināja, ka Šveicē pieredzējuši agresiju no vilcienā draudus izteikušā vīrieša puses, Ukrainas medijam “Hromadske” sacīja Dudnika. Lielākoties tās ir sievietes ar bērniem, kas ziņoja par vardarbības draudiem, norādīja Dudnika.
Arī Latvijas Valsts drošības dienests (VDD) ir sācis kriminālprocesu pret Vabiku saskaņā ar Krimināllikuma pantu par darbību, kas vērsta uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu pret ukraiņiem, kas saistīta ar vardarbību un draudiem.