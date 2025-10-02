TESTS. Ceļotājiem un ģeogrāfiem – tikai 1 no 10 cilvēkiem spēj pareizi atbildēt uz visiem jautājumiem 0
Cik labi tu pazīsti pasauli? Pārbaudi savas zināšanas, aplūkojot vien fotogrāfijas.
Tavs uzdevums – atpazīt valsti, kurā atrodas attēlos redzamie apskates objekti. Izklausās vienkārši, pareizi? Bet skaties uzmanīgi — dažas kolāžas būs vieglas, bet citas var likt padomāt!
Pierādi, ka esi īsts ceļotājs!
Kas ir šī valsts?
PaskaidrojumsČehija – Kārļa tilts, Pračovas klintis, Prāgas astronomiskais pulkstenis
1 no 10