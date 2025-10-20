FOTO. No lāstu lāstiem līdz cietumam: Putins atļauj iemest cietumā ciešu savu sabiedroto – raganu 0
Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīms ir piespriedis divu gadu cietumsodu 45 gadus vecajai Aļonai Poļinai, kura agrāk atbalstīja viņu, organizējot dažādas burvestības un sūtot lāstus pret Putina ienaidniekiem. Viņai tagad tiek pārmests ticīgo jūtu aizskaršana.
Aļona Poļina, kura tiek dēvēta par Putina “mīļāko raganu”, bija nokomplektējusi “raganu” grupu, lai visas kopā sūtītu lāstus Putina ienaidniekiem, vēlot tiem “atgriezties bezdibenī”. Tomēr, neņemot vērā viņas izrādīto atbalstu Putina vadībai, 73 gadus vecais Krievijas prezidents, ir pavēlējis notiesāt Poļinu uz diviem gadiem cietumā.
Poļina, kuras īstais vārds ir Jeļena Sulikova, vadīja desmitiem pašpasludinātu raganu grupu, lai “stiprinātu Putinu”, raksta vietne Mirror.
Kijivas SBU drošības dienests norādīja, ka viņa ne tikai nodarbojās ar maģiju un ezotēriku, bet arī vervēja jaunus biedrus ārpus Krievijas, sekojot FSB norādījumiem.
Viņa aicinājusi arī Ukrainas raganas sniegt datus par Ukrainas karaspēka atrašanās vietām, lai palīdzētu Krievijas bruņotajiem spēkiem un ārējās izlūkošanas dienestam (SVR).
kaltēti sikspārņi, rituālu dunči, dažādi augi, dēmonu portreti, galvaskausi, kristāla bumbas, zīlēšanas kāršu kaudzes un altāri. Tika konfiscēta arī literatūra un vairāki “vudu” priekšmeti. Tiesa viņu notiesāja par “ekstrēmismu un ticīgo jūtu aizskaršanu”.
73 gadus vecais Putins, kā tiek baumots, ļoti interesējas par okultismu un pagānu mistiku. Pagājušajā gadā Kremlim nācās noliegt ziņas, ka Putins ir konsultējies ar šamaņiem par kodolieroču izmantošanu.
Ir zināms, ka Putina slēptuvē Altaja kalnos, 3815 kilometrus uz austrumiem no Maskavas, ir ne vien augsto tehnoloģiju bunkurs, no kura viņš varētu vadīt Krieviju kodolkara gadījumā, bet arī
kas, kā uzskata, uzlabo vīriešu potenci un atjauno jaunību.
Подмосковный суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм» Алёну Полынь, передают РИА Новости. Её обвиняют в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. По данным следствия, Алёна Полынь продавала на своём сайте литературу, призывающую к насилию над… pic.twitter.com/CxwJwBHAIc
— ЭХО (@echofm_online) June 6, 2024