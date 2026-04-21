"Latvijas attīstībai": inovatīvu kompensējamu medikamentu trūkums maksā gan dzīvības, gan valsts konkurētspēju; jānodrošina adekvāts finansējums
Ilgstoši nerisinātās problēmas veselības aprūpes sistēmā Latvijā gan sabiebrības vērtējumā un veselības pašnovērtējumā, gan objektīvos statistikas datos samilzušas kritiskos apmēros. Iedzīvotāji ne tikai biežāk vērtē savu veselību kā sliktu un veselības aprūpi kā nepieejamu, bet arī objektīvi dzīvo krietni īsāku un ar hroniskām slimībām un funkcionāliem traucējumiem vairāk apgrūtinātu mūžu nekā vidēji Eiropas Savienībā un OECD valstīs. Tikmēr tūkstošiem medicīniski novēršamas nāves netiek novērstas, jo Latvijā pacientu ārstēšanā izmanto vienas no vecākajām zālēm Eiropas Savienībā. Paātrināt jaunu, izmaksu efektīvu medicīnisko tehnoloģiju un terapiju pieejamību, tajā skaitā jaunu zāļu iekļaušanu kompensācijas sistēmā ir “Latvijas attīstībai” uzstādījums 15. Saeimas priekšvēlēšanu programmā.
Partijas vadītājs Juris Pūce: “Latvija ir viena no straujāk novecojošajām sabiedrībām Eiropā. Veselīgi nodzīvoto dzīves gadu rādītājs Latvijā ir knapi virs 50, kamēr vidēji Eiropas Savienībā tas ir par vismaz 10 gadiem vairāk. Skatot to kopsakarā, vienīgā pareizā rīcība ir meklēt ātru un patiešām efektīvu risinājumu šai sociāli ekonomiskai problēmai. Tas, ka mums ir pieejami tikai 18% no pēdējos četros gados Eiropas Savienībā apstiprinātajiem jaunākajiem inovatīvajiem medikamentiem, ierindojot Latviju priekšpēdējā vietā, ir klaja Veselības ministrijas neizdarība un tuvredzība. Latvijas iedzīvotāji nedrīkst mirt no slimībām, kas citur Eiropā ir sekmīgi ārstējamas.
Inovatīvu kompensējamo medikamentu pieejamība nav dārga ekstra vai tikai izdevumu pozīcija budžetā, bet veids, kā samazināt ilgtermiņa izmaksas, novērst priekšlaicīgu mirstību, invaliditāti, nevienlīdzību, saglabāt darbaspēka potenciālu, sekmēt ekonomiku. Tā ir investīcija sabiedrības dzīves kvalitātē, sociālās sistēmas ilgtspējā un darbaspējā, valsts attīstībā un konkurētspējā. Mūsu mērķis ir vienkāršs – lai cilvēki Latvijā dzīvo ilgāk ar labu veselību.”
Mēs nodrošināsim, ka valsts nauda tiek ieguldīta izmaksu efektīvās terapijās. Tas nozīmē ātrāku lēmumu pieņemšanu, jo jaunas un efektīvas zāles nedrīkst gadiem gaidīt rindā uz iekļaušanu kompensējamo sarakstā. Prioritāte būs tām zālēm, kas sniedz vislielāko ieguvumu pacienta dzīves kvalitātei un ļauj cilvēkam atgriezties darba tirgū.
Mēs panāksim ikgadēju, prognozējamu budžeta palielinājumu kompensējamajiem medikamentiem. Pašreizējā stagnācija faktiski nozīmē veselības aprūpes pasliktināšanos. “Latvijas attīstībai” mērķis ir trīs gadu laikā sasniegt vismaz Lietuvas un Igaunijas līmeni zāļu pieejamībā. Neviens Latvijas iedzīvotājs nedrīkst tikt diskriminēts savas dzīvesvietas dēļ, saņemot sliktāku aprūpi nekā kaimiņvalstīs. Sadarbībā ar nozari mēs ieviesīsim jaunus modeļus, kur valsts maksā par sasniegto ārstēšanas rezultātu, nevis tikai par medikamenta iegādi.
Latvijā pacientu ārstēšanā izmanto vienas no vecākajām zālēm Eiropas Savienībā, liecina Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas dati. Vidēji tās ir pat par pieciem gadiem vecākas nekā, piemēram, Igaunijā. Patlaban 80 izmaksu efektīvu inovatīvu medikamentu apstiprināšanu kompensējamo zāļu sarakstā gaida vismaz 7000 pacientu, veselības aprūpes budžetā tam nepieciešami 150 miljoni eiro.
Nupat publicētajā domnīcas “Latvijas Stratēģijas un ekonomikas risinājumu institūts” (LaSER) ziņojumā “Latvijas politikas sistēma: ceļš uz rīcībspēju” arī akcentēta veselības aprūpe kā viena no stabilām sabiedrības prioritātēm un nozīmīgām ilgtermiņa problēmām valstī, pamatojoties uz “Eirobarometra” aptaujām kopš 2004. gada. “Tas liecina nevis par īslaicīgu noskaņojuma svārstību, bet par ilgstošu neapmierinātību ar veselības sistēmas darbību – piekļuvi pakalpojumiem, rindām un veselības aprūpes pieejamību kopumā. (..) Latvijā veselības aprūpe nav tikai krīzes laika jautājums, bet stabila sabiedrības satraukuma joma,” uzsver pētnieki.