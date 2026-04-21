Ilustratīvs attēls.
Foto. Scanpix/LETAEPA/FAZRY ISMAIL

“Samaksā kripto – garantējam drošību!” Jaunas shēmas, kā apkrāpj iesprostotos kuģus Hormuza šaurumā 0

20:32, 21. aprīlis 2026
Kriptovalūtu krāpnieki ir radījuši jaunu un bīstamu shēmu, piedāvājot kuģiem “drošu caurbraukšanu” caur Hormuza šaurumu. Jūras risku analīzes uzņēmums “Marisks” brīdinājis par noziedzniekiem, kuri, izmantojot reģiona blokādi, uzdodas par Irānas varas iestādēm un pieprasa maksājumus digitālajās valūtās – bitkoinos vai USDT.

Skolā to neiemācīsies! 11 lietas, ko bagāti cilvēki dara citādāk nekā “parastie”
Tavs dzimšanas gada pēdējais cipars atklāj vairāk, nekā domā: pārbaudi, ko tas saka par tevi
ASV par šo Kremļa plānu ir ļoti noraizējušās: Slaidiņš informē par vispasaules sekām Krievijas plāna izpildes rezultātā
Kā ziņo aģentūra Reuters, kuģu īpašnieki saņem viltus ziņojumus, kuros tiek solīta garantēta un droša caurbraukšana caur šaurumu apmaiņā pret kriptovalūtas pārskaitījumu. “Marisks” rīcībā esošā informācija liecina, ka vismaz viens kuģis jau ir ticis apkrāpts. Šis gadījums ir īpaši satraucošs, jo uzņēmums pieļauj, ka konkrētais kuģis tika apšaudīts, mēģinot šķērsot šaurumu nedēļas nogalē, paļaujoties uz krāpnieku sniegtajām viltus garantijām.

Situācija reģionā ir kritiska. Kopš 28. februāra, kad ASV un Izraēla uzsāka karadarbību pret Tuvo Austrumu valsti, Irāna lielākoties ir bloķējusi kuģu satiksmi caur stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Saskaņā ar Reuters datiem, Persijas līcī šobrīd ir iesprostoti aptuveni 20 000 naftas tankkuģu un citu kravas kuģu, kuru dīkstāve rada milzīgus zaudējumus.

“Latvijas attīstībai”: inovatīvu kompensējamu medikamentu trūkums maksā gan dzīvības, gan valsts konkurētspēju; jānodrošina adekvāts finansējums
Tikai divi protokola vārdi – Čārlzs vēl nezināja, ka karaliene mirusi, bet saprata jau, kas noticis. Kas šie bija par vārdiem?
Alvis Hermanis: Valsts mums ir tādā pakaļā! Šis ir labākais veids, kā sapurināt visus iedzīvotājus

Krāpnieki mērķtiecīgi izmanto šo iesprostoto kuģu vadības izmisumu. Grieķijas jūras risku pakalpojumu uzņēmums uzsver, ka vairākas kuģniecības kompānijas jau ir ziņojušas par līdzīgiem izspiešanas mēģinājumiem. Uzņēmums paudis uzskatu, ka jebkādi pieprasījumi pēc kriptovalūtas maksājumiem šādā situācijā ir uzskatāmi par krāpnieciskiem, jo tie nesniedz nekādas reālas drošības garantijas reālajā konflikta zonā.

Naftas cenām drudzis. Eksperti paredz jaunus satricinājumus degvielas cenu tirgū
Vai ASV karš ar Irānu jau tika paredzēts pirms 500 gadiem? Ko Nostradams rakstīja par “lielā kara septiņiem mēnešiem”
Brīdinājums ceļotājiem! Šīs vielas deficīts var sabojāt visus vasaras atvaļinājumu plānus Eiropā
