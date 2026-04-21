"Samaksā kripto – garantējam drošību!" Jaunas shēmas, kā apkrāpj iesprostotos kuģus Hormuza šaurumā
Kriptovalūtu krāpnieki ir radījuši jaunu un bīstamu shēmu, piedāvājot kuģiem “drošu caurbraukšanu” caur Hormuza šaurumu. Jūras risku analīzes uzņēmums “Marisks” brīdinājis par noziedzniekiem, kuri, izmantojot reģiona blokādi, uzdodas par Irānas varas iestādēm un pieprasa maksājumus digitālajās valūtās – bitkoinos vai USDT.
Kā ziņo aģentūra Reuters, kuģu īpašnieki saņem viltus ziņojumus, kuros tiek solīta garantēta un droša caurbraukšana caur šaurumu apmaiņā pret kriptovalūtas pārskaitījumu. “Marisks” rīcībā esošā informācija liecina, ka vismaz viens kuģis jau ir ticis apkrāpts. Šis gadījums ir īpaši satraucošs, jo uzņēmums pieļauj, ka konkrētais kuģis tika apšaudīts, mēģinot šķērsot šaurumu nedēļas nogalē, paļaujoties uz krāpnieku sniegtajām viltus garantijām.
Situācija reģionā ir kritiska. Kopš 28. februāra, kad ASV un Izraēla uzsāka karadarbību pret Tuvo Austrumu valsti, Irāna lielākoties ir bloķējusi kuģu satiksmi caur stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Saskaņā ar Reuters datiem, Persijas līcī šobrīd ir iesprostoti aptuveni 20 000 naftas tankkuģu un citu kravas kuģu, kuru dīkstāve rada milzīgus zaudējumus.
Krāpnieki mērķtiecīgi izmanto šo iesprostoto kuģu vadības izmisumu. Grieķijas jūras risku pakalpojumu uzņēmums uzsver, ka vairākas kuģniecības kompānijas jau ir ziņojušas par līdzīgiem izspiešanas mēģinājumiem. Uzņēmums paudis uzskatu, ka jebkādi pieprasījumi pēc kriptovalūtas maksājumiem šādā situācijā ir uzskatāmi par krāpnieciskiem, jo tie nesniedz nekādas reālas drošības garantijas reālajā konflikta zonā.