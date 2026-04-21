Rozenvalds: Šajās vēlēšanās nebūs tautas glābēja uz baltā zirga
Juris Rozenvalds, LU profesors, politologs, TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta savu redzējumu par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.
“Diezgan droši var pateikt, ka, acīmredzot, nebūs mums šajās vēlēšanās tautas glābēja uz baltā zirga. Cilvēki tam arī īpaši vairs netic, un līdz ar to mēs ieejām tādas nestabilitātes turbulences periodā, ka mums Saeimā būs vairāki politiskie spēki ar apmēram vienādu mandātu skaitu,” lēš politologs.
Viņš skaidro, ka valdības izveidošana nebūs apgrūtināta, bet atkal būs politiskie spēki ar diezgan atšķirīgiem viedokļiem, līdz ar to turpināsies strīdi.