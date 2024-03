Latvijas paliek mazāk – tās krasts varētu atkāpties pat par 35 metriem. Kuros posmos situācija ir visskarbākā?

Labragā atkal iespaidīgi nobrucis stāvkrasts jūras piekrastē

Latvijā jūras krasts līdz šī gadsimta beigām varētu atkāpties par 25 līdz 35 metriem erozijas dēļ, prognozēts jaunajā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) pētījumā. Prognozes veiktas, analizējot satelīta datus un prognozētos jūras līmeņa pārmaiņu scenārijus Latvijas teritorijā. Piekrastes pašvaldībām, kur tiks apdraudēti būtiski infrastruktūras objekti, jāmeklē risinājumi, kas nereti ir izaicinoši un naudietilpīgi, norādīja Pašvaldību savienība. Par to vēstī portāls lsm.lv

Latvijas jūras krasta līnija ir vairāk nekā 500 kilometru gara, bet kopš 2009. gada netiek veikts valsts mēroga krasta erozijas monitorings. LVĢMC izstrādājis jaunu metodiku, kā krasta izmaiņas novērot attālināti. Tiek izmantoti satelīta dati par laiku no 2017. līdz 2022. gadam, kā arī veikti dronu mērījumi.

Projektā secināts, ka izmaiņas ir visā krasta teritorijā. Vietām krasts virzās arī jūras virzienā, bet lielākoties notiek krasta erozija. Vairākās vietās ir izteikti karstie punkti, kā pie Bernātiem, tad no Liepājas līdz Akmeņragam. Viens no spilgtākajiem posmiem, kur Latvijas mērogā dominē erozija, ir posms no Pāvilostas līdz Ventspilij.

































Krasta aizsargbūve Liepājā