Latvijas piekrastē atrasta drona atlūza – uz notikuma vietu devušies NBS 42
Ceturtdien Ventspils novada Vārves pagasta pludmalē atrasta drona atlūza, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā. Policija strādā notikuma vietā, kur patlaban ir norobežota apkārtne. Sākotnējā informācija liecina, ka notikuma vietā apdraudējums nav konstatēts.
“Sazinoties ar aizsardzības ministru, viņš man apliecināja, ka sprāgstvielas tajā nav konstatētas. Esmu uzdevusi aizsardzības un iekšlietu ministriem sazināties ar kolēģiem Polijā, lai noskaidrotu, vai drons pirmsšķietami nav tāds, kāds tika atrasts Polijā pagājušajā nedēļā. Mūsu prioritāte ir bijusi stiprināt Austrumu robežu, vienlaikus ir skaidrs, ka tikpat svarīgi ir aizsargāt Baltijas jūras krastu, veicot nepieciešamo sensoru uzstādīšanu,” tā pēc šī atraduma savā kontā vietnē X ziņo Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa.
Policija pieļauj, ka atlūza izskalota no jūras. Tāpat informētas atbildīgās iestādes un uz notikuma vietu dodas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa.
NBS informē, ka no jūras izskalota drona astes atlūza. NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa veiks atrastā objekta analīzi.
