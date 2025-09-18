Foto: Scanpix/AP Photo/LETA

18. septembris 2025
Lauku mājai netālu no Vlodavas naktī, kad Polijas gaisa telpā ielauzās Krievijas droni, visticamāk, trāpīja raķete, ko izšāva Rietumu iznīcinātājs, ceturtdien paziņojis Polijas izlūkdienests.

“Viss norāda uz to, ka tā bija raķete, ko izšāva mūsu lidmašīna, aizstāvot Poliju,” paziņoja izlūkdienestu koordinators Tomašs Semoņaks. Tomēr viņš uzsvēra, ka ir svarīgi sagaidīt izmeklēšanas rezultātu.

Sākotnēji tika uzskatīts, ka lauku mājai, kas atrodas aptuveni 15 kilometrus no Baltkrievijas robežas, trāpīja atlūzas no Krievijas drona, ko notrieca Polijas pretgaisa aizsardzība. Neviens cilvēks šajā incidentā necieta, bet tā bija dramatiskākā epizode notikumos naktī no 9. uz 10.septembri.

Jau vēstīts, ka pirms nedēļas Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.

Polijas mediji šonedēļ ziņoja, ka lauku mājai, visticamāk, trāpīja raķete “AIM-120 AMRAAM”, ko izšāva Polijas iznīcinātājs F-16. Raķetei bija bojāta vadības sistēma, bet atsevišķa sistēma, kas atvienoja kaujas galviņu, darbojās, kā paredzēts, tādējādi novēršot sprādzienu, ziņoja laikraksts “Rzeczpospolita”.

Raķete izsita caurumu ēkas jumtā un piezemējās otrā stāva istabā.

