Latvijas-Baltkrievijas robeža Kaplavas pagastā.
Latvijas-Baltkrievijas robeža Kaplavas pagastā.
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Izskatāmies pēc “mīkstajiem”! Latvieši salīdzina mūsu un poļu valdības reakciju 0

LA.LV
13:56, 16. septembris 2025
Viedokļi

Polija pusnaktī no 11. un 12. septembri slēgusi visus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, ziņo Polijas mediji. Robežas slēgšana saistīta ar Krievijas un Baltkrievijas militārajā mācībām “Zapad 2025”, kuru aktīvā fāze sākas tieši 12. septembrī. Mācības paredzētas līdz šodienai, 16.septembrim, un galvenokārt notiks Baltkrievijas teritorijā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Dvēseles misija: ko tavs dzimšanas mēnesis saka par tavu likteni, un kas būtu jāiemācās
Pasaule Trampu vairs neuztver nopietni: kā ASV prezidents kļuva par klaunu un sagrāva savu reputāciju
Kokteilis
“Ieraudzīju divas strīpiņas!” Magone atgriežas šovā ar skaļu atzīšanos – dzīve ir mainījusies
Lasīt citas ziņas

Šis Polijas valdības solis izraisīja daudz jautājumu latviešos.

“Vispār dīvaini, poļi aizver robežu ar Baltkrieviju braucoša autobusa priekša un bez liekas māžošanās, mūsu Valsts vadītājiem vajag komisijas, kopējo ES viedokli, izvērtējumu uz ekonomiku un vēl bez ko. Izskatāmies tādi kā mīkstie, kas tik plātīties māk,” X raksta Mikus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Kas notiek ar smadzenēm, ja cilvēks ievēro slaveno Vidusjūras diētu
“Fanu” pulciņš paplašinās: Krievija paziņo par vēl divu lielu valstu piedalīšanos “Zapad 2025”
Tramps no kaut kā baidās? Vizītē Lielbritānijā viņš ieradies ar savu “Zvēru”

Komentāros Ance norāda, ka “Kad kaut ko nevēlas darīt, tad ir simts atrunu. Tas redzams ASV, Baidens neko nevarēja pasākt bez simtiem saskaņojumu, savukārt Tramps visu panāk vienpersonīgi.”

“Mūsējie imitē vēlmi aizvērt robežu. Mūsu mēsli no Vienotības robežu aizvērt nevēlas. Kuratori no Kremļa laikam aiz olām tur,” Jānis papildina.

Māra norāda, ka “Krieviem interesē Suvalku koridors nevis mēs.”

“Mūsu progresīvā valdība ne tikai nevar aizvērt robežu, bet vēl paši lepojās, ka lēmumu nepieņēma un nogrūda birokrātijas gaiteņos,” uzskata Agris.

Kā domā tu?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Polijas prezidents izaicina Vāciju un NATO vienotību: šis solis nepalīdz visiem cīnīties pret krieviem
Gatavojas Trešajam pasaules karam: eksperts skaidro, kāds, iespējams, bija patiesais mērķis Krievijas uzbrukumam Polijai
“Pirms brīža neitralizējām dronu, kas lidoja virs valdības ēkām!” Tusks paziņo, ka aizturēti divi baltkrievi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.