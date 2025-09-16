Izskatāmies pēc “mīkstajiem”! Latvieši salīdzina mūsu un poļu valdības reakciju 0
Polija pusnaktī no 11. un 12. septembri slēgusi visus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, ziņo Polijas mediji. Robežas slēgšana saistīta ar Krievijas un Baltkrievijas militārajā mācībām “Zapad 2025”, kuru aktīvā fāze sākas tieši 12. septembrī. Mācības paredzētas līdz šodienai, 16.septembrim, un galvenokārt notiks Baltkrievijas teritorijā.
Šis Polijas valdības solis izraisīja daudz jautājumu latviešos.
“Vispār dīvaini, poļi aizver robežu ar Baltkrieviju braucoša autobusa priekša un bez liekas māžošanās, mūsu Valsts vadītājiem vajag komisijas, kopējo ES viedokli, izvērtējumu uz ekonomiku un vēl bez ko. Izskatāmies tādi kā mīkstie, kas tik plātīties māk,” X raksta Mikus.
Vispār dīvaini, poļi aizver robežu ar belariju braucoša autobusa priekša un bez liekas māžošanās, mūsu Valsts vadītājiem vajag komisijas, kopējo ES viedokli, izvērtējumu uz ekonomiku un hvz ko vēl. Izskatamies tādi kā mīkstie, kas tik plātīties māk
— Mikus Kalniņš (@5_2_8) September 14, 2025
Komentāros Ance norāda, ka “Kad kaut ko nevēlas darīt, tad ir simts atrunu. Tas redzams ASV, Baidens neko nevarēja pasākt bez simtiem saskaņojumu, savukārt Tramps visu panāk vienpersonīgi.”
“Mūsējie imitē vēlmi aizvērt robežu. Mūsu mēsli no Vienotības robežu aizvērt nevēlas. Kuratori no Kremļa laikam aiz olām tur,” Jānis papildina.
Izskatās, ka Latvija ir krievijas kolonija.
— Gints Gailišs (@realGints) September 14, 2025
Latvijā ļoti daudzi negrib pazaudēt kontrabandas “biznesu”. Daudzi ir kļuvuši par miljonāriem tikai no tiem kukuļiem vien 😂
— Maris (@Marutks) September 14, 2025
Tas ir tāpēc, ka valdību vada krievu dirsālīdēji, klopiene Evika ar visu savu jenotu bandu (pašlaik). Robežām ar RU un BY bija jābūt slēgtām jau 2014. gadā! ☝️
— 𝑹𝒆𝒊𝒏𝒊𝒔 (@Reinis_Osis) September 14, 2025
Māra norāda, ka “Krieviem interesē Suvalku koridors nevis mēs.”
“Mūsu progresīvā valdība ne tikai nevar aizvērt robežu, bet vēl paši lepojās, ka lēmumu nepieņēma un nogrūda birokrātijas gaiteņos,” uzskata Agris.
Kā domā tu?