Latvijas Senioru sadziedāšanās svētki

Latvijas Senioru sadziedāšanās svētki vieno dalībniekus un kuplina tradīcijas







Nepilni 800 senioru no dažādām Latvijas malām sestdien pulcējās Siguldas novadā, lai 70 ansambļu sastāvā piedalītos jau 6. Latvijas Senioru sadziedāšanās svētkos, ko rīko Latvijas Pensionāru federācija. Šiem skanīgajiem svētkiem ir jau stabilas tradīcijas – krāšņs svētku gājiens, ansambļu skate un pāri visam – prieks būt kopā, izraujoties no ikdienas. Plaši bija pārstāvēti senioru kolektīvi no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, Sēlijas un arī no Rīgas.

Viens no svētku tradicionālajiem piedāvājumiem ir dalībnieku un skatītāju iespēja izmantot “Veselības pieturu”, lai veiktu profilaktiskus mērījumus, pārrunātu veselības jautājumus.

“Bagātīga diena, kurai dalībnieki gatavojušies visa gada garumā. Ir prieks par lielo dalībnieku atsaucību un atbastu. Domājam, ka, sekojot kuplā dalībnieku skaita interesei, esam iedibinājuši jaunu tradīciju. Šoreiz svētkiem bija jauna elpa, jo ar skanīgām dziesmām un dejas soli tie noritēja četrās vietās Siguldas novadā – Allažos, Inčukalnā, Jūdažos, Morē –, pēc tam svētku gājienam un noslēguma koncertam satiekoties Mālpilī. Gandarījums, ka svētki ir kļuvuši par visus Latvijas novadus vienojošu senioru pasākumu, kuriem ir arī savi atbalstītāji un papildus satikšanās priekam un uzstāšanās brīžiem var pavisam neikdienišķā kārtā paviesoties arī veselības pieturā. Arī saruna par veselību ar profesionāli – tā ir iespēja, ko mūsu svētku dalībnieki labprāt novērtē,” atzīst Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājas vietniece, pensionāru biedrības “Sigulda” vadītāja Vija Brikmane.

“Šajā Senioru sadziedāšanās svētku reizē “Veselības pieturā”, varējām vērot, ka daudzi jau pēcpusdienā pie mums atnāca, lai pārliecinātos, vai, piemēram, asinsspiediena mērījumi atbilst normai. Šī diena svētku dalībniekiem atšķiras no ikdienā pierastā. Daļa jau agri no rīta veikuši tālu ceļu, ir daudz priecīgu satikšanās emociju, arī satraukums pirms uzstāšanās, tādēļ bija arī tādi, kuri pēc asinsspiediena mērījumiem un farmaceita konsultācijas jutās atkal možāki turpināt dienas gaitas, un arī tādi, kuriem ieteicām tuvākajā laikā doties pie ārsta. Mazliet uzgaidot rindā uz profilaktiskajiem mērījumiem, dalībnieku vidū allaž raisījās dzīvas diskusijas, kuru kopējais secinājums – mūsos ir daudz spara un vēlmes būt līdzdalīgiem dažādos notikumos, taču galvenais, lai ir veselība! Tāpēc ir gandarījums, ka šādi varam būt ar savām zināšanām pieejami ārpus aptiekas, noderīgi un atbalstoši. Vienlaikus arī mēs esam guvuši iedvesmojošu pacilājumu pēc koncerta,” saka Diāna Kovaļa no “Mēness aptiekas”, kura “Veselības pieturā” senioriem ar prieku strādā jau vairākus gadus.

6.Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā ar „Mēness aptiekas” atbalstu dienas garumā darbojās “Veselības pietura”, kurā visu laiku bija nerimstoša interese izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni asinīs, kā arī konsultēties. Varēja saņemt arī biedrības “Par sirdi” sarūpētus informatīvos materiālus. Iespēju izmērīt asinsspiedienu izmantoja vairāk nekā 200 dalībnieku, bet cukura līmeni noteica 150 ansambļu dalībniekiem. Farmaceites daļai senioru ieteica drīzumā apmeklēt ģimenes ārstu vai speciālistu, lai konsultētos papildus. Katrs no “Veselības pieturas” apmeklētājiem saņēma “Mēness aptiekas” mērījumu grāmatiņu un vitamīnus.

“Mēness aptieka” bija sarūpējusi simpātijas balvu – dāvanu kartes, ko šoreiz saņēma divu vokālo ansambļu dalībnieces: Vijas Adamsones vadītais Mālpils Kultūras centra vokālais ansamblis “Sidgundietes” un tālu ceļu mērojušās Balvu vokālā ansambļa “Razdolje” dalībnieces, kuras kuplā pulkā vienas no pirmajām konsultējās “Veselības pieturā”. Šī ansambļa vadītāja ir Zoja Zaharova.