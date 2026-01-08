Foto: LETA

“Uļja ar savu cilvēcību un pieticību pārņēma katru…” Latvija skumst pēc leģendārās basketbolistes 0

21:19, 8. janvāris 2026
Ceturtdienas vakars atnāca ar skumjām ziņām – mūžībā devusies Latvijas basketbola leģenda Uļjana Semjonova. Augstākās valsts amatpersonas sociālajos tīklos veltījušas atvadu vārdus mūsu sporta leģendai.

Līdzjūtību Semjonovas tuviniekiem, draugiem un visai Latvijas sporta saimei izteikusi premjerministre Evika Siliņa (JV). Vietnē “X” viņa uzsver: “Uļjana Semjonova bija izcila sportiste, kas ar lepnumu nesa Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmoja vairākas paaudzes ticēt saviem spēkiem un valstij. Izsaku līdzjūtību Uļjanas tuviniekiem, draugiem un visai Latvijas sporta saimei. Talantīgās basketbolistes devums paliks mūsu atmiņā un Latvijas sirdī saules mūžu.”

Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs veltīja vārdus izcilajai sportistei: “Latviju piemeklējis vēl viens milzīgs zaudējums, mūžībā devusies sporta leģenda Uļjana Semjonova. Olimpiskā, pasaules un Eiropas basketbola zelta meitene, ļoti sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks. Visdziļākā līdzjūtība Uļas piederīgajiem, kolēģiem un līdzjutējiem.”

Atvadu vārdus veltījuši arī citi sabiedrībā zināmi cilvēki, uzsverot, cik liela personība basketbola leģenda bijusi.

Kaspars Gorkšs rakstīja: “Uļjana Semjonova. Izcila sportiste, liela personība. Uļja ar savu cilvēcību un pieticību pārņēma katru tikpat dominējoši, kā savulaik ar savu spēli laukumā – visu basketbola pasauli. Skumja ziņa… Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.”

vēstīts, leģendārās basketbolistes mūžam bija lemts aprauties 73 gadu vecumā.

