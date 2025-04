Publicitātes foto.

LBTU zinātnieki, piedāvājot liofilizētas pārtikas iespējamību Latvijā, gāž stereotipus par pārtikas ar garu derīguma termiņu aizspriedumiem







Liofilizētie produkti pasaulei zināmi jau kopš pagājušā gadsimta vidus, kad šo tehnoloģiju sāka izmantot militārām un medicīnas vajadzībām. Tādēļ likumsakarīgi varētu jautāt – ko gan jaunu var izdomāt jomā, kurā divritenis jau izgudrots? Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Pārtikas institūta zinātnieki sadarbībā ar AS “Roga-Agro” pierādīja, ka var. Apvienojot tehnoloģijas un zinātni, izstrādāta pārtika, kas bez papildus pievienotām piedevām un konservantiem istabas temperatūrā var uzglabāties 8 – 9 gadus. LBTU zinātnieku radītais inovatīvais produkts ir atzinīgi novērtēts plaši pasaulē.

Kas īsti ir liofilizācija? Īsais skaidrojums būtu šāds, ka tas ir dehidratācijas (ūdens aizvadīšanas) process, kas ar izsaldēšanas tehnoloģijas palīdzību ļauj saglabāt produktus / izejvielas, kas ātri bojājas, turklāt padarīt tos svara ziņā vieglākus un ērtāk transportējamus. Jāatzīmē, ka pēc liofilizācijas būtiski ir produktu pareizi iepakot, lai nodrošinātu hermētiskumu.

Apstrādājot pārtikas produktus ar šo metodi, tajos būtiski samazinās esošā ūdens daudzums (līdz pat 97%), vienlaikus saglabājot uzturvielas. Svarīgi atcerēties, ka pirms liofilizētas pārtikas lietošanas, ja vien tas nav našķis, kas tiek patērēts nelielā apjomā, produktu ieteicams sajaukt ar aptuveni trīs reizes lielāku karstā ūdens daudzumu, lai atjaunotu zaudēto mitrumu. Tas nepieciešams, lai novērstu produkta uzbriešanu kuņģī, kas var izraisīt smaguma sajūtu, organisma dehidratāciju un citas veselības problēmas.

Šī tehnoloģija pasaulē tiek plaši izmantota kosmosa industrijā, aizsardzības un militārajā sfērā, kā arī aktīvā tūrisma industrijā, tādējādi pēc iespējas ilgāks to uzglabāšanas termiņš ir ārkārtīgi būtisks.

Lai kā arī gribētos, tomēr nedrīkst bezatbildīgi paziņot, ka tagad šos sausos produktus glabāsim 20 vai 25 gadus. Katram liofilizētu produktu uzglabāšanas termiņam nepieciešami eksperimentāli pierādījumi, ka attiecīgais produkts patiešām būs lietojams trīs, piecus, astoņus vai desmit gadus. Problēma tā, ka uzglabāšanas laikā produktu kvalitāte var samazināties un tā samazinās – it sevišķi tad, ja produkts nesastāv tikai no vienas izejvielas.

Tāpat jāņem vērā izvēlētā iepakojuma un iepakošanas tehnoloģijas veids, kas atstāj būtisku ietekmi uz produktu ilgtermiņa uzglabāšanu. Tāpēc kompetentu un ar pieredzi bagātu pārtikas tehnologu un uztura zinātnieku iesaiste ir nepieciešama katrā šo maltīšu izstrādes solī. Jāatzīmē, ka izstrādes procesā nepietiek tikai ar liofilizācijas iekārtas pārzināšanu un uztura jautājumu skaidrojumu, tur būtisku pienesumu dod pārtikas izstrādes tehnoloģisko procesu un parametru detāla pārzināšana.

Mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā vairāk nekā jebkad gan Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), gan arī civiliedzīvotājiem ir nepieciešami ilgstoši uzglabājami, sabalansēti, daudzveidīgi un arī viegli pārtikas produkti. LBTU sadarbībā ar AS “Roga – Agro” (Good Mood Meals) izstrādātās ilgstoši uzglabājamās maltītes ir lieliski piemērotas kā ceļotājiem un militārajām vajadzībām, tā arī ikvienam, kurš vēlas uzticamu uztura risinājumu ne vien ikdienā, bet arī ekstrēmos apstākļos un krīzes situācijās.

LBTU zinātnieki kopā ar pasaules vadošajiem militārās pārtikas jomas zinātniekiem darbojas NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas (STO) darba grupā HFM-325 “Veiktspējas uzturs svaigai pārtikas nodrošināšanai militāro mācību un operāciju laikā / Performance Nutrition for Fresh Feeding during Military Training and Operations”.

LBTU ir arī vairāk nekā 40 gadu pieredze pārtikas produktu izstrādē, no kuriem vairāk nekā 20 gadi veltīti sauso uzturdevu izstrādei NBS vajadzībām. LBTU veikumu šajā jomā jau trīs reizes – 2013. gadā, 2021. gadā un 2024. gadā – atzinīgi novērtējuši Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandieri. 2021. gadā iegūta “Aizsardzības industrijas gada balva izglītībā un pētniecībā”, kur izstrādāti produkti ar garu derīguma termiņu, kuru uzglabāšanai nav nepieciešami specifiski uzglabāšanas nosacījumi.

Šis augstais novērtējums ir ilgstošas sadarbības ar nozari rezultāts, jo LBTU ir sausās uzturdevas izstrādes un komplektācijas aizsācējs, kā arī pamatlicējs Latvijā. Jau daudzus gadus tās tiek izmantotas NBS vajadzībām gan karavīriem, gan zemessargiem. Sākotnēji NBS maltītes tika izstrādātas sadarbībā ar SIA “Saldus gaļas kombināts” un tika iepakotas metāla bundžās konservu veidā. Attīstot šos produktus un balstoties uz zinātniski pamatotiem rādītājiem, sadarbībā ar SIA “Kronis” tika izstrādāti tehnoloģiskie risinājumi, kas nodrošina otrā ēdiena iepakošanu mīkstajās pakās. Tas ļauj pagarināt produktu derīguma termiņu un tos iespējams lietot gan bez uzsildīšanas, gan uzsildītā veidā, izmantojot pievienotu sildelementu. Turklāt šie produkti nav jāuzglabā ledusskapī. Pašlaik to derīguma termiņš ir trīs gadi, bet LBTU zinātnieki turpina darbu pie tā pagarināšanas. Minētie produkti ir atzinīgi novērtēti, ko parāda arī 2024. gadā saņemtais NBS komandiera apbalvojums.

LBTU Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) zinātnieki jau vairāk nekā 10 gadus veic liofilizācijas tehnoloģiju analīzi, eksperimentus un pētījumus par tās potenciālu. Paralēli tam trīs līdz četru gadu garumā sadarbībā ar AS “Roga – Agro” tika strādāts pie liofilizēto ēdienu izstrādes – maltīšu receptūru izveides, testēšanas un pārbaudēm.

Liofilizēto maltīšu izstrādes ilglaicīgu apstiprina arī mūsu sadarbība ar AS “Roga – Agro” iegūtais LIAA Vaučeris 2022. gadā (TEPV145 “Izstrādāt vismaz 21 sabalansētu liofilizētu maltīti, pamatojot produktu uzturvērtības aprēķinus un derīguma termiņu ar laboratoriskiem atzinumiem un atrisināt maltīšu iepakojuma jautājumu”). Projektam attīstoties, tas ir pāraudzis Aizsardzības ministrijas grantā, kas ļaus produktiem iegūt plašāku iespējamību, veidojot produktus ar duālu pielietojamības potenciālu un vēl garākiem derīguma termiņiem, kas ir zinātniski pamatoti un pārbaudīti.

No 2022. gada līdz 2023. gadam izstrādātie liofilizēto gatavo maltīšu prototipi tika analizēti un testēti laboratorijās, kā arī patērētāju vidū. Valsts apzinājās, ka šāda veida gatavā pārtika ar ilgu glabāšanas laiku, vieglu uzglabāšanu un ērtu lietošanu jebkuros apstākļos būs nepieciešama valsts rezervēm iespējamo ekstremālo situāciju gadījumos.

Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka publiskajā telpā izskanējušais par to, ka Latvijā tiek pētīts kaut kas tik jauns un līdz šim nezināms kā liofilizētie produkti armijas / zemessargu vajadzībām, neatbilst patiesībai. Kā jau iepriekš teikts, pati metode zināma no pagājušā gadsimta 50. gadiem, savukārt liofilizētās maltītes, kurām eksperimentāli pārbaudīts astoņu gadu derīguma termiņš bez kādiem īpašiem uzglabāšanas apstākļiem, papildus pievienotām piedevām un konservantiem jau daudzu gadu garumā pētīts LBTU, turklāt jau tiek ražots AS “Roga-Agro” ražotnē Salaspilī.

LBTU un AS “Roga – Agro” sadarbības rezultātā tapušās liofilizētās maltītes ir pārbaudīts un uzticams ilgtermiņa pārtikas risinājums.

* Raksta autore: Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas vadošā iepakojuma nozares eksperte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore un Tehnoloğiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja, Latvijas Iepakojuma asociācijas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe.