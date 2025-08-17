#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Sirdsklauves un trauksme – vai tā ir veģetatīvā distonija? Skaidro ārsts 0

19:44, 16. augusts 2025
Par to, kā diagnosticē un ārstē veģetatīvo distoniju, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidroja Skrides Sirds klīnikas internists Valdis Ģībietis.

“Problēma ar veģetatīvo distoniju ir tāda, ka tā ir izslēgšanas diagnoze. Parasti vienā konsultācijā nevar pateikt: ‘Zini, tev ir veģetatīvā distonija, viss kārtībā!’” norāda Ģībietis.

Veģetatīvo distoniju pašu par sevi palīdz ārstēt vai menedžēt ģimenes ārsts vai psihoterapeits, kādreiz arī psihiatrs. Lai teiktu, ka ir veģetatīvā distonija, ir jābūt pārliecinātiem, ka tur nav reāla iekšķīga slimība, viņš uzsver.

“Ja cilvēkam ir sirdsklauves, kas bieži vien ir lieta, kura saistīta ar psiholoģisko stāvokli, bet nav tā, ka sirdij būtu problēma, lai mēs par to varētu izteikties, ir jāizmeklē sirds, jāveic kardiogramma, lai redzam, ka ritms ir normāls, vienkārši paātrināts,” skaidro ārsts.

“Jāredz, ka tur nav slimība, kas mums ir ar konkrētām metodēm jāārstē, lai būtu pārliecināti, ka nepalaižam garām kaut ko nopietnu,” piebilst Ģībietis.

Lielākoties izmeklējumu komplekts un pamata izmeklējumi, kurus veicam – analīzes, diagnostikas izmeklējumi, sonogrāfijas u.c. – ir pietiekami, lai saprastu, vai te apakšā ir iekšķīga slimība, vai tas tomēr ir ar psihosomatiku saistīts, norāda speciālists.

