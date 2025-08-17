Kļuvis zināms, ko sarunās Aļaskā pieprasījis Putins – Eiropa bažījas, ka Tramps vērsīs spiedienu uz Zelenski, lai tam piekristu 279
ASV prezidents Donalds Tramps informējis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins pieprasa Ukrainas karaspēka izvešanu no visas Donbasa teritorijas, sestdien vēsta ziņu aģentūra “Bloomberg”, atsaucoties uz avotiem.
Tramps gan arī uzsvēris, ka Ukrainai pašai jāizlemj, ko darīt ar savu teritoriju.
Eiropa ir nobažījusies, ka Tramps, vēloties ātri noslēgt miera līgumu, vērsīs spiedienu uz Zelenski, lai panāktu teritoriālu piekāpšanos, norādīja “Bloomberg” sarunbiedrs.
Britu laikraksts “Financial Times” un ziņu aģentūras “Reuters” Kijivas korespondents, atsaucoties uz avotiem, arī vēsta par šādām Putina prasībām.
Atsaucoties uz četriem avotiem, kas ir informēti par Trampa un Putina sarunām Aļaskā, “Financial Times” vēsta, ka Putins piedāvājis iesaldēt frontes līniju Zaporižjas un Hersonas apgabalos ar nosacījumu, ka Ukrainas armija atstās visu Doneckas apgabala teritoriju.
Nedz Baltais nams, nedz Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs neatbildēja uz laikraksta lūgumu sniegt komentārus.
“Cilvēki, kas ir pazīstami ar Zelenska domāšanu”, laikrakstam norādīja, ka viņš nepiekritīs Doneckas apgabala atdošanai, bet “būs atvērts teritoriju jautājuma apspriešanai”, pirmdien Vašingtonā tiekoties ar Trampu.
Zelenskis pēc sestdienas telefonsarunas ar Trampu paziņoja, ka pirmdien tiksies ar ASV prezidentu Vašingtonā Baltajā namā.
Tramps pēc sarunām Aļaskā ar Putinu un sekojošās telefonsarunas ar Zelenski un Eiropas līderiem platformā “Truth Social” rakstīja, ka visi esot vienisprātis – labākais veids, kā izbeigt karu, ir virzīties uz miera līgumu, nevis vest sarunas par pagaidu uguns pārtraukšanu.
Laikraksts “Wall Street Journal” vēl 8.augustā, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Putins ir gatavs piekrist uguns pārtraukšanai, ja Ukraina izvedīs savu karaspēku no Doneckas apgabala. Frontes līnija citos reģionos tiktu iesaldēta.