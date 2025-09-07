Foto: Freepik

Skolotāji, iespējams, pensijā varēs doties jau no 60 gadu vecuma

16:21, 7. septembris 2025
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nākamnedēļ, 10.septembrī, vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina ļaut pedagogiem ar vismaz 35 gadu darba stāžu doties pensijā no 60 gadu vecuma.

Komisijas sēde sāksies plkst.12. Uz to uzaicināti pārstāvji no Labklājības, Finanšu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijām.

Kā vēstīts, iniciatīvas autores Gunitas Strodes ieskatā, esošā pensiju sistēma pedagogiem Latvijā ir neelastīga – tā nepietiekami atzīst pedagoga darba specifiku, kā arī ilgtermiņā uzkrāto darba slodzes ietekmi uz pedagogu fizisko un psiholoģisko labbūtību.

Strode klāsta, ka pedagogu darbs prasa pastāvīgu koncentrēšanos, regulāru komunikāciju ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem, kā arī spēju pielāgoties izglītības satura un vides izmaiņām. Šīs prasības radot “lielu emocionālo un fizisko slodzi”, un pedagogi bieži saskaroties ar izdegšanu, stresu un veselības problēmām, īpaši ilgstoša darba mūža laikā.

Strode aicina ieviest izmaiņas, kas ņemtu vērā pedagoga darba īpatnības, atzītu profesionālās izdegšanas risku un nodrošinātu elastīgus, individuāli pielāgotus risinājumus pensiju jautājumos.

Jautājumu par izdienas pensiju ieviešanu daļai pedagogu rosināja arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), taču bez panākumiem. Sarunā ar aģentūru LETA arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga iepriekš atzina, ka diez vai priekšlikumu izdosies ieviest tuvākajā laikā, jo valsts budžetā trūkst līdzekļu.

Kā ziņots, politiķi pašlaik runā tieši par pretējiem procesiem un domā reformēt izdienas pensiju sistēmu, kas ļauj atsevišķu profesiju pārstāvjiem doties pensijā krietni agrāk nekā pārējiem iedzīvotājiem.

