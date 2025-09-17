Skandāls Lietuvā: Viļņas ielas nes pedofīlijā apsūdzēta garīdznieka vārdu 0
Kardināls Henriks Gulbinovičs, kuru Vatikāns sodīja par nepilngadīgo seksuālu izmantošanu un garīdznieku pedofilijas piesegšanu, joprojām ir Viļņas rajona goda pilsonis.
Vairākas ielas Nemenčinē, Pakalņos un Punžonos joprojām nes aizsaulē aizgājušā garīdznieka vārdu, vēsta lietuviešu prese.
Gulbinovičs, dzimis Šukišķu ciemā Viļņas rajonā, bija Vroclavas arhibīskaps un 1985. gadā tika iecelts par kardinālu. Viņš nomira 2020. gada novembrī. Pirms nāves Vatikāns viņam piemēroja disciplinārsankcijas saistībā ar vairākiem seksuālās vardarbības pret bērniem gadījumiem, priesteru noziedzības piesegšanu un 16 gadus ilgu sadarbību ar Polijas Tautas Republikas drošības dienestiem.
Viļņas rajona dome 2015. gadā viņam piešķīra goda pilsoņa statusu. Pašreizējais mērs Roberts Dučnevičs (Sociāldemokrāts) portālam LRT.lt norādīja, ka neredz iemeslu šo jautājumu atkal atvērt, piebilstot, ka tas jau iepriekš ticis skatīts, taču domes vairākums – kur dominē Lietuviešu Politiskā darbība – Kristīgo ģimeņu savienība (LLRA–KŠS) – to noraidīja. “Šodien domes vairākumu veido tie paši cilvēki, un viņu nostāja šajā jautājumā ir viennozīmīga,” sacīja Dučnevičs, piebilstot, ka jautājums gan būtu jāizskata vēlreiz.
LLRA–KŠS frakcijas vadītājs Valdemārs Urbans sacīja, ka nav pārliecināts par partijas galīgo nostāju un par to, vai tiks rosinātas kādas iniciatīvas. Tomēr viņš atzina, ka personai, kurai piešķirts goda pilsoņa statuss, būtu jābūt nevainojamai reputācijai.
Lietuvas Kultūras ministrija pēc 2020. gada nebija atsaukusi Gulbinovičam piešķirto valsts apbalvojumu “Nes savu gaismu un tici”. Tagad ministrija ar rīkojumu šo apbalvojumu ir anulējusi.
Citi Viļņas rajona goda pilsoņi ir Eiropas Parlamenta deputāts un LLRA–KŠS līderis Valdemārs Tomaševskis, priesteri Juzefs Obrembskis, Antonijs Dziekanass un Darjušs Stančiks, poļu jurists un politiķis Andžejs Stelmahovskis, kā arī politiķe un aktīviste Leokadija Počikovska.