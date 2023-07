Līga Meņģelsone: “Mēs tiešām aizbērsim to bedri, kāda ir bijusi veselības finansēšanā visu šo laiku” Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, diskutējot par veselības aprūpei šogad piešķirto papildu finansējumu 140 miljoniem eiro, tika uzsvērts, ka “patiesībā šogad būtu nepieciešami 200 miljoni”. Turklāt jau runāts, ka nākamgad būšot vajadzīgi vairāk nekā 300 miljoni eiro papildus tam, kas jau ticis plānots budžetā. Līdz ar to rodas jautājums – ja gadījumā netiek piešķirti 200 miljoni eiro šogad un tas, acīmredzot, nenotiks, vai tas jau nepārvērtīsies par 500 miljoniem eiro nākošgad?

Šo jautājumu TV24 uzdeva veselības ministrei Līgai Meņģelsonei, kura uz šo jautājumu atteica, ka nē, jo ir iziets cauri “vajadzību sarakstam”. “Šī mūsu pieeja kopā ar Finanšu ministriju būs pēc fakta, – tā nosacīti mēs varam teikt. Mēs iesniedzam konkrētu izlietojuma pamatojumu, tad tas pēc fakta tiek apmaksāts. Līdz ar to tas ir nedaudz savādāk – tā frekvence, tas veids, nekā tas ir parasti! Bet tie ir nosacījumi, mēs tos pieņemam,” tā komentēja Meņģelsone.

Veselības ministre pauda arī pateicību “visām ministrijām, iestādēm”, kas saprata, ka tā ir mūsu visu kopēja lieta.

“Tas nav pēdējā pusgada jautājums. Tas ir jau pēdējo septiņu gadu jautājums, kad mēs konsekventi neesam nofinansējuši veselību. Un šobrīd – arī pēc kovida [Covid-19; red.] diviem gadiem mums ir ļoti liels pieprasījums un pieaugums tieši veselības pakalpojumu jautājumos, tad es teiktu: tas bija ļoti svarīgs un cienījams veids, kādā visas ministrijas no saviem budžetiem tomēr atrada šo kopējo naudu. Un arī Finanšu ministrija izdarīja visu iespējamo, lai tas tā būtu,” uzskata veselības ministre.

Meņģelsone intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” vēl sacīja: “Tajā pašā laikā es, protams, nevaru teikt, ka šī nauda mums būs kaut kas papildus tā kā kalns! Nē, mēs tiešām aizbērsim to bedri, kāda ir bijusi veselības finansēšanā visu šo laiku. Diemžēl man jāsaka, ka tās nebūs rindu saīsināšanas, bet tas būs rindu nepagarināšanas jautājums šogad.”

Jau vēstīts, ka otrdien, 20.jūnijā, valdība atbalstīja papildu 140 miljonu eiro pārdali veselības aprūpei. Finanšu ministrija līdz 16.jūnijam apkopoja un iesniedza izskatīšanai valdībā informatīvo ziņojumu par finansējuma pārdali 2023.gadā veselības nozarei 140 miljonu eiro apmērā.

Pārdalot līdzekļus valsts budžetā, nozaru ministrijas un citas centrālās valsts iestādes solidāri piedalījušās veselības nozares neatliekamo pasākumu finansēšanā šogad, lai sasniegtu veselības nozares budžetu 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem.

Veselības jomas izdevumi 2023.gadam ar papildu piešķīrumiem sasniegs pat 12,3% no valsts konsolidētā budžeta.

Ņemot vērā starptautisko praksi, kā arī ievērojot vienotos nosacījumus, tika paveikta izdevumu pārskatīšana nozaru ministrijās un citās valsts iestādes. Rezultātā tiks nodrošināta finansējuma pārdale no nozaru ministrijām 57 036 910 eiro apmērā Veselības ministrijai (VM).

VM, jūnijā – jūlijā sākotnēji tiks veikta finansējuma pārdale 57 miljonu eiro apmērā no nozaru ministrijām. Savukārt līdz šā gada decembra beigām būs pieejams atlikušais finansējums no rezervētajiem 140 miljoniem, kas tiks segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un citām valsts budžeta programmām.

Zināms, ka no 57 miljoniem eiro 4,3 miljoni tiks novirzīti bērnu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, 17,2 miljoni eiro tiks novirzīti ambulatoro pakalpojumu – speciālistu konsultāciju, izmeklējumu un dienas stacionāra pakalpojumu apmaksai, 15,6 miljoni eiro tiks novirzīti slimnīcām energoresursu un ēdināšanas pakalpojumu sadārdzinājuma segšanai, 17,4 miljoni eiro tiks novirzīti kompensējamo medikamentu apmaksai un 2,2 miljoni eiro tiks novirzīti ģimenes ārstu prakšu uzturēšanas izdevumu segšanai.