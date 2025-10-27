LOK prezidents: Latvijā gadiem ilgi sporta finansējums ir uzskatīts par luksusa tēmu. Bet, ja paskatāmies dziļāk… 0

LA.LV
11:54, 27. oktobris 2025
Viedokļi

AUTORS: LOK Prezidents Raimonds Lazdiņš

Latvijā gadiem ilgi sporta finansējums ir uzskatīts par luksusa tēmu. Par to, ko atceras tikai olimpisko spēļu laikā. Bet, ja paskatāmies dziļāk, sporta finansēšanas problēma nav naudas trūkumā. Tā ir politiskās gribas trūkumā.

Kamēr tiek gatavots nākamā gada valsts budžets, Finanšu ministrijas un Saeimas Finanšu komisijas atvilktnēs joprojām stāv neizskatīti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā. Tie paredz stingrāku nozares uzraudzību un efektīvāku nodokļu iekasēšanu, īpaši no nelegālajiem azartspēļu operatoriem.

Pēc Latvijas Licencēto azartspēļu biedrības datiem, nelegālajā tirgū katru gadu pazūd vairāk nekā 50 miljoni eiro, no kuriem vismaz 10 miljonus būtu iespējams iekasēt valsts budžetā.

Tā ir nauda, kas šobrīd nevis palīdz Latvijas sportam, bet baro ēnu ekonomiku un finansē agresorvalstis, kuru mērķus mēs visi apzināmies.
Mēs nerunājam par jauniem nodokļiem – mēs runājam par taisnīgumu

Nav runa par jaunu nodokļu ieviešanu vai uzņēmēju sloga palielināšanu. Runa ir par nodokļu iekasēšanu tur, kur tas ir jādara.

Ja šie grozījumi tiktu pieņemti, valsts varētu ne tikai papildināt budžetu, bet arī beidzot radīt stabilu, prognozējamu finansējuma modeli sportam.
Šodien sporta finansējums ir atkarīgs no īstermiņa lēmumiem. Tas rada nedrošību un apgrūtina nākotnes plānošanu. Ja vismaz daļa no azartspēļu nodokļa ieņēmumiem tiktu atvēlēta sportam, mēs ne tikai iegūtu finansējumu, bet arī signālu sabiedrībai – sports ir valsts prioritāte, nevis pielikums.

Sports nav izklaide. Tas ir sabiedrības drošības pamats, jo stipra sabiedrība sākas ar veseliem un motivētiem cilvēkiem, kuriem ir iespēja trenēties, ar treneriem, kuriem ir par ko dzīvot, un ar infrastruktūru, kas ļauj attīstīties visā Latvijā, ne tikai Rīgā.

Kad politiķi saka: “mums nav naudas”, jāatgādina – nauda ir, tikai tā aizplūst nelegālajā tirgū un paliek neizmantota. Mēs valsts līmenī nepaceļam no zemes to, ko jau sen varējām pacelt un jēgpilni ieguldīt sabiedrībā. Un katrs gads, kad šis likums netiek pieņemts, ir gads, kad Latvijas sporta sistēma turpina balstīties uz cilvēku degsmi, nevis uz ilgtspējīgu pamatu.

Sporta nozares pārstāvji nav lūdzēji. Mēs piedāvājam risinājumu – sakārtot sistēmu, kas ļautu sportam pastāvēt, nevis izdzīvot. Pieņemot Azartspēļu un izložu likuma grozījumus, valdība varētu uzreiz parādīt, ka ir spējīga ne tikai runāt par “prioritātēm”, bet arī tās īstenot. Tā būtu ne tikai ekonomiska, bet arī morāla izvēle. Stratēģiska izvēle par labu sabiedrībai un Latvijas nākotnei, jo sports nav izmaksas, tas ir ieguldījums cilvēkkapitālā un valsts nākotnē. Un valdībai ir iespēja apliecināt, ka tā to apzinās un rīkojas atbilstoši.

