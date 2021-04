Infektoloģe par to, kāpēc veseli cilvēki smagi saslimst ar Covid-19 Ieteikt 1







“Tas ir normāli, ka vesels cilvēks saslimst,” tā kanāla RīgaTV 24 speciālizlaidumā par Covid-19, atbildot uz jautājumu, kāpēc veseli cilvēki smagi saslimst ar Covid-19, sacīja Ludmila Vīksna, RSU profesore, infektoloģe.

“Infektoloģijā tā ir bieža parādība, ka pilnīgi vesels cilvēks saslimst ar kādu no infekcijas slimībām. Tas nozīmē to, ka saskaroties ar kādu jaunu ierosinātāju, cilvēkam notiek reakcijas, kas mēģina no tā vīrusa tikt vaļā. Piemēram, temperatūra,” stāsta infektoloģe.

Viņa norāda, ka no vienas puses, protams, temperatūra ir slikti, bet no otras puses ļoti labi. “Tajā laikā vīruss mazāk vairojas,” skaidro Vīksna.

Viņa piebilst, ja cilvēks ir pārslimojis Covid-19, tad šajā gadījumā, par laimi, veidojas antivielas. “Ir infekcijas slimības – tās gan parasti nav virusālas, kur antivielas nemaz neveidojas,” norāda profesore, piebilstot, ka tādos gadījumos cilvēkam nepieciešama vakcīna, lai veidotos aizsardzība.