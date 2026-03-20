"Lūdzu, neuzķerieties!" Sieviete izskaidro, kāpēc Rīgā šodien lūgšanas skaitīja tik daudz musulmaņu vienkopus
Šodien sociālos tīklus “uzspridzināja” sašutums par daudzajiem musulmaņiem, kas Pļavniekos bija vienojušies lūgšanās. Par to rakstīja arī mediji.
Lielākoties minētā ziņa izsauca negatīvu reakciju no latviešiem, kuri pauda sašutumu, ka Latvijā nu jau ir tik daudz musulmaņu, taču kāda sieviete “Threads” platformā publicējusi skaidrojumu, kāpēc tieši šodien vienkopus bija tik daudz musulmaņu.
Viņa raksta: “Mīļie cilvēki! Lūdzu neuzķerieties uz naida kurinātājiem, kas ir sašutumā par musulmaņu šodienas lūgšanu. Ir beidzies Ramadāns, kura laikā musulmaņi mēnesi, tāpat kā kristieši, gavēja. Musulmaņiem gavēnis ir daudz sarežģītāks – no saullēkta līdz saulrietam ir jāiztiek pat bez ūdens. Šis laiks ir ļoti grūts, tāpēc tā beigas ir lieli svētki, un attiecīgi pirmā lūgšana ir ļoti apmeklēta. Visiem vietu nav, līdz ar to tuvējie iedzīvotāji pat atļāva lūgt savos pagalmos.
Lai arī mums šis lūgšanas veids var šķist dīvains vai jocīgs, bet cilveki tikai lūdz Dievu. Tie neko nedemolē, neposta un nevienam pāri nedara. Lūdzu neejiet to neizglītoto cilvēku pavadā, kuriem nav pilnīgu nekādu zināšanu par divu miljardu pasaules iedzīvotāju reliģiju un kuri tos uzskata par necilvēkiem. Jā, imigrācijas jautājumi ir aktuāli arī noziedzības izskaušana. Bet ne par to šodien.”
Taču latviešus šie argumenti vienalga pārāk nenomierina.
“Tas nav jādara baros uz ielas. Lai iet mājās, savā pagalmā, istabās, savās dāčās un to dara. Tas nav jādara šādi! Sorī, bet viņi šeit ir iebraucēji, un viņiem ir jaaintegrējaas mūsu sabiedrībā, nevis otrādi.”
“Ja mēs ko tādu darītu viņu valstīs, kāda būtu reakcija? Ja mēs dodamies uz viņu valstīm, mums ir jāpiesedzas – pleci, mati, kājas utt., un mēs to darām, jo cienām. Šis ir nepieņemami!!!”
“Eiropas pieredze rāda, ka draudzīgi noskaņoti vini NAV pret mūsu vērtībām. Britiem arī pirms gadiem 10 apgalvoja, – viņi jau tikai dieviņu lūdz. Šodien tā ir liela problēma kultūru sadursme. Tiem kas Eiropā, vai tālāk par Baltijas robežām nav bijuši, tiem protams viss ok.”
“Satrauc vai izbrīna ne tas, ka un kā lūdz Dievu, bet – ka tā padaudz to lūdzēju… Un tie ir tikai tie, kuri līdz šai lūgšanu vietai tikuši. Jau daudz par daudz.”
“Es arī esmu sašutumā! Te ir mana LATVIJA!!!!! Šādi skati uz ielas nav pieļaujami!!!!!”
