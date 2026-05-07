VIDEO. Igaunijā nofilmēts, kā lācis dzenas pakaļ alnim

7. maijs 2026
Igaunijas Mednieku biedrība publiskojusi iespaidīgus kadrus no meža, kuros redzams, kā lācis dzenas pakaļ alnim.

Video fiksēts brīdis, kad plēsējs aktīvi vajā savu potenciālo medījumu. Kā skaidro vietējais mednieks, lāča mērķis, visticamāk, bijis iegūt barību, jo alnis ietilpst lāča ēdienkartē.

Tomēr kadrā pamanāma arī kāda detaļa – lācim ir kliba priekšķepa. Pastāv iespēja, ka dzīvnieks savainojumu guvis tieši pakaļdzīšanās laikā.

Mednieki pieļauj, ka vajātais dzīvnieks varētu būt bijusi grūsna aļņu mātīte.

Šādi notikumi dabā nav nekas neparasts – tie ir daļa no dabiskā dzīves cikla, kur izdzīvo stiprākais.

