Vecāki neizpratnē par izstādi “Skola 2026” – jau otro gadu tiek popularizētas Tuvo Austrumu valstu ticības 0
Sociālajos medijos izcēlusies diskusija par reliģisko organizāciju klātbūtni izstādē “Skola 2026”. Daļa sabiedrības pauž neizpratni un sašutumu, jautājot, kāds ir šādu stendu mērķis izglītības pasākumā.
“Meita piektdien bija uz izstādi “Skola 2026”. Gana interesanti un noderīgi. Tomēr viena frāze man lika saausīties: “Vienā stūrī bija kaut kāds musulmaņu un bahāju stends. Neviens gan baigi par to neinteresējās, es arī nepiegāju.” Tagad interesanti, ko viņi reklamēja “Skola 2026?”” soctīklā “X” dalās persona ar segvārdu Urze.
Izrādās, arī “Skola 2025” pasākumā bijis kas līdzīgs. Vērīgs komentētājs dalījies ar Liānas Langas pērnā gada februāra publikāciju, pie kuras lasāms: “Labdien, jūs atklājāt izstādi “Skola 2025″. Kāpēc tur atrodas musulmaņu biedrība, kas izplata Korānu? Vai pirmie soļi Latvijas islamizācijā? Nav pieņemami!”
Langa un Urze nav vienīgās, kuras par šo ir satrauktas – ļaudis ir neizpratnē, kādēļ šādā izstādē jāpopularizē šādas lietas.
“Drīzāk ļoti, ļoti vājš pasākums. Īpaši, ja meklējat kaut ko jaunietim pēc pamatskolas un ārkārtas dienestu un tālmācības izglītība neinteresē, tad faktiski tur bija tikai divi tehnikumi un nekā vairāk. Ļoti slikti,” uzskata Kaspars.
“Kāds sakars islāma kopienai ar “Skola 2026?”” neizpratnē ir cits komentētājs.
Kā norādīts izstāžu rīkotāja mājaslapā, šī ikgadējā izstāde ir “Latvijas nozīmīgākais notikums par izglītības iespējām, kas pulcē jauniešus un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.” Digitālajā izstādes kartē redzams, ka šāds stends – bahāju kopiena Latvijā – patiesi ir bijis izstādē.
Izstādes rīkotājam nav pamata veikt revīziju tā piedāvāto produktu saturā
Situāciju komentē izstādes “Skola” vadītājs Valts Jirgensons: “Ikgadējās izstādes “Skola” satura neatņemama daļa ir arī grāmatu izdošanas un izplatīšanas joma visplašākajā nozīmē, tāpēc jebkura persona, kas saredz nepieciešamību attīstīt savu uzņēmējdarbību, piedaloties šajā izstādē dalībnieka statusā, ir gaidīta. Vēl jo vairāk, ja šāds dalībnieks ir reģistrējis un turpina savu darbību tieši Latvijas Republikā, tad izstādes rīkotājam nav tiesiska pamata veikt revīziju tā piedāvāto produktu saturā. Vienlaikus atzīmējams, ka izstādes rīkotājs vienmēr vērīgi raugās, lai ikkatras izstādes laikā tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības, tomēr gadījumā, ja kādam ir radušās šaubas par jebkura dalībnieka prettiesisku rīcību, aicinām par to nekavējoties ziņot atbilstošajai tiesībaizsardzības iestādei.”